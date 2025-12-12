Laporta se acoge a su derecho a no declarar ante la prensa tras testificar por el ‘caso Negreira’

Joan Laporta se acogió a su derecho de no declarar ante la prensa tras salir del Juzgado después de testificar en el ‘caso Negreira’. El presidente del Barcelona acudió a la Ciudad de la Justicia de la Ciudad Condal para declarar como testigo por su primera época como máximo mandatario. Los periodistas le hicieron todo tipo de preguntas y él calló, con semblante serio, hasta meterse en su coche junto a sus abogados.

Joan Laporta acudió a la Ciudad de la Justicia antes de las 10:00 horas de la mañana para declarar ante la jueza Alejandra Gil. Acudió mucho antes de su hora y así evitó a la prensa a su llegada. Declaró como testigo en la instrucción del ‘caso Negreira’ unos minutos antes de su horario previsto.

Laporta siempre es una persona dicharachera con la prensa cuando le preguntan a la salida de cualquier evento o comida protocolaria. Pero esta vez fue diferente. Era un tema muy serio en el que estaba involucrado el presidente del Barcelona acudiendo a testificar en este ‘caso Negreira’ y optó por no hacer ninguna declaración sobre sus palabras ante la jueza.

🚨 CASO BARÇA-NEGREIRA Joan Laporta, quien multiplicó x4 los pagos a Negreira, sale mudo de los Juzgados tras declarar en el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. ¿No está el día para bromas? pic.twitter.com/CqlGpXnFjT — Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) December 12, 2025



El presidente blaugrana estuvo cerca de una hora declarando ante la jueza y a su salida no quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Le acribillaron a preguntas sobre sus palabras o sobre Negreira, pero optó por el silencio. Justo antes de la declaración del actual presidente del Barcelona, los ex entrenadores azulgrana Luis Enrique y Ernesto Valverde lo hicieron de manera telemática desde París y Bilbao respectivamente. Ninguno pudo acudir de manera presencial por sus compromisos laborales.