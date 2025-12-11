El abrazo entre Luis Enrique y Ernesto Valverde a dos días de declarar por el ‘caso Negreira’

Luis Enrique y Ernesto Valverde se midieron este miércoles en Champions League, en el duelo entre el Athletic Club y el PSG que acabó en empate (0-0), y este viernes, dos días después de ese partido, volverán a coincidir, pero en una situación muy distinta. Ambos tienen que declarar en un juzgado de Barcelona por el caso Negreira, en calidad de testigos.

Tanto el entrenador del PSG como el del Athletic Club están llamados a declarar este viernes, 12 de diciembre, como testigos para aclarar si ellos estaban al corriente de los supuestos informes arbitrales que el Barcelona recibía del hijo de Negreira, argumento que el club azulgrana da para justificar los pagos millonarios que hizo a José María Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros.

Cuando salió el gran escándalo, en febrero de 2023, Joan Laporta argumentó que esos pagos se debían a informes arbitrales. Luis Enrique y Ernesto Valverde fueron entrenadores en la época en la que se hacían esos pagos y eran los técnicos a los que tenían que ir dirigidos esos informes. Ya Ernesto Valverde, en una rueda de prensa, explicó que desconocía de la existencia de esos informes, pero ahora tendrá que decirlo ante un juez, igual que Luis Enrique, en el marco de la investigación del caso Negreira.

Así, tanto el técnico del PSG como el del Athletic tendrán que declarar este viernes. En un principio, la fecha prevista para su testimonio era el 25 de noviembre, pero se cambió para este 12 de diciembre. La casualidad ha querido que dos días antes se midieran en la Champions League. Los dos entrenadores españoles se dieron un sentido abrazo tanto antes como después del encuentro en San Mamés, demostrando la gran relación que les une. Cabe recordar que Valverde sustituyó a Luis Enrique en Barcelona.

En el plano deportivo, Athletic Club y PSG empataron en San Mamés en una gran actuación de Unai Simón, que logró parar al actual campeón de Europa para seguir manteniendo con vida al conjunto vasco en la Champions.