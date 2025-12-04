La última locura de Luis Enrique: de los andamios a poner una pizarra gigante en los entrenamientos

Luis Enrique siempre ha destacado por sus innovadores métodos en los entrenamientos. Primero instaló un andamio cuando estaba en la selección española, algo que ya había utilizado durante su etapa en el Celta de Vigo. Lo recuperó para la Selección y luego lo volvió a implantar en el PSG, donde en 2023 también instaló una pantalla gigante en los entrenamientos. Ahora ha ido un paso más y ha puesto una pizarra gigante en el campo de entrenamiento.

En noviembre de 2023, el técnico colocó una pantalla gigante para mostrarles en el campo los errores que cometían y poder corregirlos al momento. En vez de mostrárselos en privado en el vestuario lo hacía sobre el césped. «Creo que es muy interesante. También sirve para, después del entrenamiento, repasar cualquier concepto táctico. Te enseño el vídeo, en vez de en el vestuario te lo enseño en el campo y al momento lo entrenas», aseguró Luis Enrique en aquel momento.

Ahora el ex seleccionador español ha ido más allá y ha puesto una pantalla gigante como pizarra. En la misma se puede apreciar una alineación con algunos jugadores en negro y otros en rojo, que representan la defensa y el ataque. En rojo están Illya Zabarnyi como lateral derecho, Marquinhos y Pacho de centrales, con Lucas Hernández en la izquierda. Por delante están Vitinha y Staff. Representando el ataque aparecen Warren, Fabián, con Kang In Lee y Ndjantou por delante, y en la punta de ataque está Doué, Dembélé, y Barcola.

Des éléments sont affichés sur un écran pendant la séance du jour. Une composition d’équipe pour samedi ? Je ne pense pas 😂😂 (🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/0bHtkfK10F — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 4, 2025

Con esto, el técnico del PSG intenta aclarar bien los ejercicios o mostrarles la disposición táctica que pretende ensayar durante el ejercicio para que los jugadores lo vean bien. La imagen desvelada este jueves por la cuenta de PSG Community ha sorprendido a todos. Parecía que el técnico estuviera ensayando un ejercicio de ataque y defensa. Algunos incluso han especulado con que es para distraer a su siguiente rival en la Ligue 1, el Stade de Rennes. Pero lo único seguro es que el asturiano no para de innovar y de reinventar sus métodos de entrenamiento.