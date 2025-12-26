Esto es lo que ha hecho la Reina Letizia con los 12.000 euros que le tocaron en la Lotería de Navidad

Con la llegada de diciembre, España se reencuentra con una de sus tradiciones más arraigadas y compartidas. La Lotería de Navidad vuelve a ocupar conversaciones, sobremesas y gestos cotidianos cargados de ilusión, desde la compra de un décimo casi por inercia hasta el intercambio de participaciones como símbolo de buenos deseos. Un ritual colectivo que atraviesa clases sociales, profesiones e instituciones y al que, aunque pueda parecer sorprendente, tampoco es ajena la Casa Real.

Los miembros de la Familia Real, como tantos otros ciudadanos, participan ocasionalmente en este sorteo extraordinario que cada 22 de diciembre paraliza al país. Y, en alguna ocasión, la suerte también ha llamado a las puertas de Zarzuela. Uno de los episodios más llamativos fue el que tuvo como protagonista a la Reina Letizia, cuando aún ostentaba el título de princesa de Asturias y resultó agraciada con un premio de 12.000 euros.

La transparencia de la Casa Real

La gestión de cualquier ingreso o regalo que recibe la Familia Real está sujeta a normas estrictas de transparencia y control. Desde hace años, la Casa del Rey publica de forma periódica y detallada la relación de obsequios institucionales que reciben sus miembros, una práctica que busca reforzar la confianza ciudadana y ofrecer una imagen de rigor en el uso de recursos y privilegios asociados a la institución.

En ese marco también se encuadran los premios de juegos de azar, incluida la Lotería de Navidad. Aunque no es habitual conocer en detalle los hábitos de los Borbones en este ámbito, sí se ha podido ver en alguna ocasión a la Reina Letizia adquiriendo décimos durante visitas oficiales o actos públicos, en un gesto que conecta con una costumbre profundamente arraigada en la sociedad española. Fue precisamente uno de esos décimos el que, en su momento, resultó premiado.

Un premio de 12.000 euros

No se trata de una frase hecha ni de una anécdota menor. A la entonces princesa de Asturias le tocó la Lotería de Navidad y el premio ascendió a 12.000 euros, una cantidad modesta en comparación con los grandes premios del sorteo, pero significativa para cualquier ciudadano. La noticia trascendió en su día y despertó curiosidad, no tanto por el importe, sino por el destino que tendría ese dinero en manos de una integrante de la Familia Real.

En un contexto marcado por la atención constante sobre la institución, cualquier decisión relacionada con ingresos extraordinarios adquiere una dimensión pública. Y en este caso, la respuesta fue coherente con el marco normativo que regula la actividad de los miembros en activo de la Casa del Rey.

Esto es lo que hizo con el dinero

Tal y como se conoció posteriormente, la Reina Letizia decidió donar íntegramente el importe del premio a una organización no gubernamental. No trascendió el nombre de la ONG ni la causa concreta a la que se destinó el dinero, una discreción que, lejos de ser casual, respondía al deseo de evitar comparaciones o agravios entre las numerosas entidades sociales con las que la reina colabora de forma habitual desde su matrimonio con el entonces príncipe Felipe.

El gesto fue interpretado como una muestra de coherencia institucional y de compromiso social. De un lado, cumplía con las normas que impiden a los miembros de la Familia Real beneficiarse personalmente de este tipo de ingresos; de otro, transformaba un golpe de suerte en una aportación destinada a fines solidarios, alineados con la agenda social que Letizia ha defendido de manera constante a lo largo de los años.

Aunque desde entonces no se han conocido nuevos episodios relacionados con la afición de los reyes a los juegos de azar, la historia del décimo premiado de la Reina ha quedado como una anécdota significativa. No tanto por el premio en sí, sino por lo que representa en términos de ejemplaridad y gestión responsable.

La Lotería de Navidad, con su carga simbólica de esperanza compartida, también alcanza a quienes, en apariencia, tienen asegurado el futuro material. Y, sin embargo, incluso en esos casos, el azar plantea decisiones que hablan del modelo institucional que se quiere proyectar.

Quedan, como siempre, las preguntas sin respuesta que alimentan la curiosidad del pueblo: si en la cena de Nochebuena en Zarzuela se intercambian décimos, si la Familia Real juega siempre al mismo número o si la suerte ha vuelto a sonreír a algún miembro de los Borbones o de la familia Ortiz Rocasolano. Interrogantes que, probablemente, nunca tendrán confirmación oficial.

Lo que sí quedó claro en aquella ocasión es que, para la reina, la fortuna tuvo un destino concreto: convertirse en ayuda para otros. Un gesto discreto, pero elocuente, que encaja con la imagen de compromiso social que ha ido construyendo desde su llegada a la institución.