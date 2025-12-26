Debería estar en todas las cocinas de España: lo tiene Lidl y te facilita la vida

Ahora que ya hemos celebrado tanto la Nochebuena como la Navidad, y con Nochevieja en el horizonte, en muchas casas se repite la misma escena de todos los años, con tuppers llenos de comida después de todo lo que ha sobrado, y que a la vez, se mezclan dentro de la nevera, con todos esos ingredientes frescos que ya hemos comprado para la cena de fin de año. Es hora entonces de organizarse, y para conseguirlo de una forma fácil, nada mejor que tener a mano el uno de los productos más buscados en Lidl, y que no es otro que su envasadora al vacío premium de 160 W, un pequeño electrodoméstico que está ayudando a poner orden en muchas cocinas. Y es que no sólo sirve para conservar lo que ha sobrado esta semana, también para preparar con antelación lo que vamos a necesitar en Año Nuevo sin perder frescura.

En esta época, cada vez más personas se animan a cocinar en casa y a aprovechar mejor los alimentos, así que tener una herramienta que permita conservarlos durante más tiempo sin perder sabor se ha vuelto casi imprescindible. Esta envasadora, que cuesta 29,99 euros, y que se vende tanto en tiendas de Lidl como en su bazar online, ha convertido en una especie de aliada silenciosa para quienes quieren evitar desperdicios en estas fechas. Sella, protege y conserva sin complicaciones, algo que se agradece justo ahora que las neveras están a rebosar. Además, coincide con unos días en los que muchos empiezan a preparar carnes, pescados o guarniciones para la noche del 31. Envasarlos al vacío permite mantenerlos en perfecto estado hasta utilizarlos, algo que no sólo ahorra tiempo, sino también espacio y dinero. Por eso no es exagerado decir que debería estar en todas las cocinas del país.

El aparato perfecto para cocinas y que triunfa en Lidl

La envasadora al vacío premium de Lidl cuenta con 160 W de potencia y está diseñada para conservar alimentos de forma completamente hermética. Protege del aire, del agua y de la pérdida de aroma, lo que prolonga notablemente la vida útil de cualquier preparación. Es perfecta para guardar raciones de comida casera, pero también para dividir embutidos, quesos, pescado fresco o porciones de carne que no vayas a utilizar hasta enero.

Por otro lado, una de las ventajas más valoradas es que permite envasar y sellar en un sólo paso. Además, incluye funciones específicas como la opción Wet para alimentos húmedos y la Soft para alimentos delicados, como repostería casera o filetes de pescado. Esto ayuda a que cada tipo de producto reciba el tratamiento adecuado sin riesgo de aplastarse o perder textura.

Ideal para cocinar al vacío y para quienes quieren dar un salto en su cocina

En los últimos años, la cocción sous-vide se ha colado en muchas casas gracias a sus resultados precisos y profesionales. Esta envasadora es compatible con esa técnica culinaria, lo que permite preparar carnes, verduras o pescados con una jugosidad excepcional. Para quienes disfrutan de experimentar en la cocina, tener la posibilidad de usar el envasado al vacío como paso previo es un plus.

La máquina tiene una superficie de acero inoxidable de alta calidad, bandeja de goteo extraíble apta para lavavajillas y es compatible con rollos de lámina de hasta 30 cm de ancho y 5 m de largo. Esto significa que puedes preparar bolsas del tamaño que quieras, algo especialmente útil cuando tienes que guardar grandes cantidades de comida después de una celebración navideña.

Pensada para el uso diario, pero especialmente útil en estas fechas

Lo que más sorprende de este aparato es su practicidad. Incluye un cortador de lámina integrado, luces indicadoras para seguir el proceso de vacío, compartimento para guardar el cable y pies antideslizantes que ofrecen estabilidad. Además, se presenta con un rollo de lámina de 3 metros, tres adaptadores de válvula de vacío y una junta de repuesto. Todo ello por menos de 30 euros.

Estos días es habitual comprar más cantidad de la que necesitamos, ya sea para la mesa de fin de año o para recibir visitas. Envasar al vacío permite mantener frescos productos como mariscos, carnes o verduras sin que pierdan calidad antes de la cena de Nochevieja. También es una solución ideal para quienes prefieren adelantar trabajo y dejar preparadas salsas, caldos o guarniciones para Año Nuevo.

Un electrodoméstico que se amortiza en muy poco tiempo

Entre evitar desperdicios, conservar mejor los alimentos y organizar la nevera de forma eficiente, esta envasadora acaba convirtiéndose en una inversión rentable que además es baja ya que sólo te costará 29,99 euros. Por ello, muchos consumidores destacan que, sólo con lo que se ahorra en comida que antes se estropeaba, el aparato se paga solo. Y en un momento como diciembre, en el que todo se multiplica, tener este tipo de herramienta ayuda a que la cocina funcione de manera más ordenada. ¿A qué esperas para hacerte con la tuya? Recuerda que la tienes en tiendas físicas de Lidl y también en su web.