El Gobierno tiene planeado extender el kit digital la próxima primavera como una medida para compensar la fuerte subida de impuestos y cotizaciones a los trabajadores autónomos, según fuentes conocedoras de la situación. Esta extensión se financiará con fondos europeos, por lo que la falta de presupuestos por tercer año consecutivo no impedirá llevarla a cabo.

El kit digital, que gestiona la empresa pública Red.es, consiste en subvenciones desde 3.000 hasta 29.000 euros para pymes y autónomos con las que digitalizar su negocio. Se pueden usar para comprar ordenadores u otros dispositivos, crear páginas web, lanzar plataformas de venta online, etc.

Como es sabido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acometido una fuerte subida de las cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social, que se incrementará aún más con la aplicación del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), un recargo que entrará en vigor en enero. Como único alivio, ha decidido no incrementar más las cuotas en 2026 a los autónomos con menos ingresos, sino que va a mantener las de 2025.

En cuanto a los impuestos, el Ejecutivo se ha negado en redondo a dejar exentos de IVA a los que facturen menos de 85.000 euros al año, exención que sí se aplica en el resto de Europa, algo que ha provocado que la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) haya interpuesto una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea.

Eso, sin contar con los costes energéticos, que el 46,5% de las empresas considera que les asfixian, como informó OKDIARIO. En la subida de estos costes tienen mucho que ver los impuestos también, tras la vuelta al IVA del 21% (que se había rebajado por la guerra de Ucrania) y la recuperación del impuesto a la generación eléctrica.

Millones de votos

Sánchez es consciente del lógico descontento de este colectivo, que representa unos tres millones de votos, por lo que pretende darle una compensación a este maltrato con la citada extensión del kit digital, con la que podrá regarle de subvenciones con la excusa de la digitalización.

Para ello, cuenta con recursos de sobra, ya que la Comisión Europea ha cifrado la ejecución real de los fondos europeos en España en sólo un 19,5% de lo que se ha entregado al Gobierno, por lo que queda mucho dinero todavía por repartir.

Ahora bien, la ejecución del kit digital hasta el 31 de octubre, cuando terminó el programa, ha dejado mucho que desear. Miles de empresas y autónomos se han quedado sin la subvención que han solicitado, ya que recibieron en febrero una carta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública en la que se indicaba que «el presupuesto de la convocatoria se encuentra agotado». Y la única solución que ofreció a los afectados fue apuntarse a una lista de espera.

Por tanto, existe una gran desconfianza entre los autónomos en que esta nueva convocatoria del kit digital vaya a funcionar bien, a la vista de este precedente. Y las principales asociaciones de estos trabajadores insisten en que lo que quieren es la exención del IVA, una reducción de las cuotas y unas menores cargas burocráticas.