El Gobierno de Sánchez destruyó «66.692 empresas españolas» por la gestión «de los fondos europeos Next Generation», según ha denunciado este miércoles el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo. En concreto, la formación azul expone una «falta de ambición y una ejecución inaceptable»: «Son responsables por no facilitar financiación».

Así, el responsable político culpa al Ejecutivo socialista de ser «incapaz» de poner a disposición de las empresas un total de 83.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) entre 2022 y 2023, «cuando más lo necesitaban».

Además, Bravo califica de «fracaso» la gestión de los fondos europeos y critica que el Gobierno de Sánchez haya realizado sucesivas modificaciones del plan para reducir la ambición de los objetivos estratégicos planteados en el inicio, pasando del 12% al 6% del Producto Interior Bruto (PIB).

«Algunos ya se lo dijimos en 2021. Creer en hacer esto, sin contar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es la crónica de un fracaso anunciado», lamenta el político andaluz, que también subraya que la escasa ambición ha afectado a áreas tan relevantes como la vivienda, las infraestructuras o la formación en competencias digitales.

«Se ayudaría a digitalizar a 2,5 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas, y en septiembre de 2025 se rebajó el objetivo a 676.000, un 73% menos», pone como ejemplo el vicesecretario del Partido Popular.

Sánchez y los fondos europeos

Bravo también afirma que España se enfrenta a un gran reto para afrontar la actual crisis de vivienda, pero el Gobierno, en vez de priorizar esta materia, redujo sus objetivos: «En el inicio se planteó rehabilitar 510.000 viviendas y en la sexta revisión ya se rebajó hasta las 410.000».

El responsable recuerda que la Comisión Europea ha cifrado la ejecución real de los fondos en España en solo un 19,5%, lo que es «inaceptable», para luego considerar «no realista» que entre enero de este año y agosto de 2026 se vayan a ejecutar los 48.550 millones restantes del tramo de transferencias. «En cinco años solo fueron capaces de ejecutar 31.250 millones», compara.

Respecto a la ejecución de los fondos de los ministerios, el político aclara que más de la mitad de estos departamentos no ha alcanzado ni el 30% de los pagos, ocupando los primeros lugares las áreas ministeriales más sensibles como Transición Ecológica, Vivienda o Juventud e Infancia.

Por último, el popular ha lanzado una incisiva pregunta al ministro de Economía, Comercio y Empresa del Ejecutivo de Sánchez, Carlos Cuerpo: «¿Puede garantizarnos que España no tendrá que devolver ningún fondo europeo por mala gestión de este Gobierno?».