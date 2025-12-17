Sánchez destruyó «casi 67.000 empresas» por su gestión de los fondos europeos
El Gobierno ha sido "incapaz" de poner a disposición de las empresas 83.000 millones
Los fondos europeos no transforman la economía: "Sánchez sólo los ha usado para vivir sin Presupuestos"
El Gobierno de Sánchez destruyó «66.692 empresas españolas» por la gestión «de los fondos europeos Next Generation», según ha denunciado este miércoles el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo. En concreto, la formación azul expone una «falta de ambición y una ejecución inaceptable»: «Son responsables por no facilitar financiación».
Así, el responsable político culpa al Ejecutivo socialista de ser «incapaz» de poner a disposición de las empresas un total de 83.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) entre 2022 y 2023, «cuando más lo necesitaban».
Además, Bravo califica de «fracaso» la gestión de los fondos europeos y critica que el Gobierno de Sánchez haya realizado sucesivas modificaciones del plan para reducir la ambición de los objetivos estratégicos planteados en el inicio, pasando del 12% al 6% del Producto Interior Bruto (PIB).
«Algunos ya se lo dijimos en 2021. Creer en hacer esto, sin contar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es la crónica de un fracaso anunciado», lamenta el político andaluz, que también subraya que la escasa ambición ha afectado a áreas tan relevantes como la vivienda, las infraestructuras o la formación en competencias digitales.
«Se ayudaría a digitalizar a 2,5 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas, y en septiembre de 2025 se rebajó el objetivo a 676.000, un 73% menos», pone como ejemplo el vicesecretario del Partido Popular.
Sánchez y los fondos europeos
Bravo también afirma que España se enfrenta a un gran reto para afrontar la actual crisis de vivienda, pero el Gobierno, en vez de priorizar esta materia, redujo sus objetivos: «En el inicio se planteó rehabilitar 510.000 viviendas y en la sexta revisión ya se rebajó hasta las 410.000».
El responsable recuerda que la Comisión Europea ha cifrado la ejecución real de los fondos en España en solo un 19,5%, lo que es «inaceptable», para luego considerar «no realista» que entre enero de este año y agosto de 2026 se vayan a ejecutar los 48.550 millones restantes del tramo de transferencias. «En cinco años solo fueron capaces de ejecutar 31.250 millones», compara.
Respecto a la ejecución de los fondos de los ministerios, el político aclara que más de la mitad de estos departamentos no ha alcanzado ni el 30% de los pagos, ocupando los primeros lugares las áreas ministeriales más sensibles como Transición Ecológica, Vivienda o Juventud e Infancia.
Por último, el popular ha lanzado una incisiva pregunta al ministro de Economía, Comercio y Empresa del Ejecutivo de Sánchez, Carlos Cuerpo: «¿Puede garantizarnos que España no tendrá que devolver ningún fondo europeo por mala gestión de este Gobierno?».