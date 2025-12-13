Los fondos europeos no han servido para transformar estructuralmente la economía de España, sino sólo para que el Gobierno de Pedro Sánchez haya podido «sobrevivir sin Presupuestos», según los cálculos realizados por el Partido Popular. En concreto, la inyección de dinero proveniente de la Unión Europea (UE) no ha servido para aumentar la inversión en el país, ni privada ni pública, provocando que no haya habido una transformación real del tejido productivo.

En concreto, cinco años después del comienzo de los fondos europeos, la productividad sigue un 0,9% por debajo de los niveles de 2018, cuando Pedro Sánchez entró en el poder. Por otro lado, la inversión privada en términos reales es un notable 5,1% más baja que en el año 2019.

Es más, el peso de la inversión, medido en Formación Bruta de Capital Fijo, en el Producto Interior Bruto (PIB) no ha variado en lo absoluto desde 2019, manteniéndose en el 20,3% de toda la economía del país. Por otro lado, la inversión pública de España en 2025 es la más baja de todos los países de la UE.

Por ello, el Partido Popular considera que «España ha desaprovechado la mayor oportunidad de inversión europea de su historia, con una gestión marcada por los retrasos sistemáticos y la falta de ambición transformadora». Así, «las cifras demuestran incapacidad para diseñar, ejecutar y verificar inversiones estratégicas».

Los fondos europeos

Dada esta situación, los populares creen que «Sánchez ha utilizado los fondos como mecanismo de flexibilidad para sobrevivir sin Presupuestos, no para transformar la economía española, ni modernizar el tejido productivo». Y es que los retrasos y bandazos del Ejecutivo socialista han sido notables. La dotación inicial fue del 12% del PIB español, asignados por la UE en el marco del programa Next Generation EU.

El 16 de junio de 2021, se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por la Comisión Europea, pero se pospone la activación de los préstamos. En 2023, se comienzan a evidenciar los primeros retrasos y las dificultades de ejecución de los fondos europeos.

Es el 2 de octubre de ese año cuando se aprueba la primera adenda al Plan y se solicitan los préstamos, incluyendo modificaciones sustanciales de hitos y objetivos. No será hasta noviembre de 2024 que los préstamos se activan, tres años después de la aprobación inicial.

Si se comparan los resultados con Italia, donde sólo se asignó un 9% de su PIB frente al 12% de España, la gestión de Sánchez queda aún más en evidencia. A partir de 2021, el país que ahora preside Meloni diseñó y ejecutó en paralelo transferencias y préstamos, distanciándose de España en la evolución de fondos gastados.

En la actualidad, Italia ha gastado 64.355 millones de euros, frente a los 31.821 millones de España. Y es que Sánchez sólo ha recibido el 43% de lo asignado a España, un porcentaje que sitúa al país a la cola de la UE, sólo por detrás de Eslovenia, Polonia, Chipre, Bulgaria y Hungría; y lejos de más del 80% de naciones como Francia o Luxemburgo.

«Renunciar a la mayor parte de los préstamos reduce la inversión y el crecimiento potencial de España, pero no rebaja la factura que los españoles pagarán a través del presupuesto europeo durante 30 años», lamenta el Partido Popular.

«El PP defenderá transparencia, rigor y un uso productivo de los recursos que queden, proponiendo una alternativa de gestión que priorice inversión real, mejora de productividad y fortalecimiento de los servicios públicos», ha declarado la formación.