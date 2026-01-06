La casa donde Bertín Osborne presentaba ‘Mi casa es la tuya’ está a la venta por 4,5 millones

Durante años, esta vivienda de lujo fue un plató de televisión: el escenario donde Bertín Osborne relanzó con éxito su faceta como presentador. Ahora, aquella mansión situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid vuelve a captar la atención del mercado inmobiliario.

La casa en la que se grabaron las primeras temporadas de ‘Mi casa es la tuya’ ha salido a la venta por 4,48 millones de euros, según idealista. Se trata de una propiedad singular, tanto por sus dimensiones y ubicación, como por el componente mediático.

Una vivienda ligada al éxito televisivo de Bertín Osborne

El cantante y presentador residió de alquiler en esta mansión a partir de 2016, coincidiendo con el estreno del programa de entrevistas que marcaría un antes y un después en su carrera televisiva. La casa acogía las conversaciones con los invitados y formaba parte esencial del formato, aportando cercanía, calidez y una estética reconocible.

Durante varias temporadas, primero en TVE y después en Telecinco, salones, cocina y terrazas se convirtieron en espacios familiares para la audiencia. Esa exposición ha dotado a la vivienda de un valor añadido poco habitual en el mercado: el de ser una casa conocida, asociada a un momento concreto de la televisión española y a uno de sus rostros más populares.

Arquitectura contemporánea sobre una gran parcela en La Florida

La propiedad se levanta sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados en La Florida, y suma 957 m2 construidos distribuidos en tres plantas. El proyecto arquitectónico apuesta por una estética contemporánea de líneas limpias, grandes volúmenes y una relación constante entre interior y exterior, con el jardín como protagonista visual.

El uso de materiales nobles, como la piedra caliza natural y la madera, refuerza el carácter atemporal de la vivienda. A ello se suman acabados de alta gama, suelos de tarima de calidad superior y soluciones técnicas pensadas para el confort diario, como calefacción por suelo radiante, carpinterías de altas prestaciones y sistemas avanzados de climatización.

Espacios amplios pensados para vivir y recibir

La planta principal marca el tono de la vivienda desde el primer momento. Un hall de entrada a doble altura da paso a un impresionante salón de 138 m2, distribuido en varios ambientes y abierto al jardín mediante grandes ventanales que inundan el espacio de luz natural.

En esta misma planta se sitúa un comedor independiente, con capacidad para más de doce comensales y vistas al exterior, además de un despacho y un aseo de invitados. Mención especial merece la cocina, completamente equipada, con isla central, zona de office y acceso directo al porche y la terraza. Fue uno de los espacios más utilizados durante los rodajes del programa y uno de los más reconocibles para la audiencia.

Zona de descanso y estancias privadas de alto nivel

La planta superior alberga seis dormitorios y la mayoría de los baños. El elemento más destacado es la master suite de 44 m2 que incluye baño completo, aseo independiente con ducha y bañera, y dos vestidores.

El resto de los dormitorios son amplios, cuentan con baño en suite y se organizan en torno a un family room que separa la zona principal de las estancias infantiles. Toda la planta se abre a una terraza perimetral de 147 m2.

Planta baja polivalente y pensada para el día a día

La planta baja sorprende por su luminosidad gracias a varios patios ingleses que permiten la entrada de luz natural. En ella se encuentra un gran family room en dos ambientes, ideal como sala de cine, zona de juegos o gimnasio.

Además, esta planta cuenta con un dormitorio de invitados con baño en suite y salida a un patio privado, una lavandería de gran tamaño con zona de planchado y despensa, dormitorio de servicio doble y un garaje con capacidad para seis vehículos, con espacio adicional para bicicletas o material deportivo.

Jardín, terrazas y vida al aire libre todo el año

Uno de los grandes atractivos de la mansión es su jardín: porches cubiertos, terrazas, zonas verdes y piscina se combinan para crear distintos ambientes pensados para disfrutar del exterior en cualquier época del año.

Este diseño exterior fue clave durante la etapa televisiva de la casa, ya que permitía acoger reuniones y encuentros en un entorno relajado y privado. Hoy, sigue siendo uno de los elementos que más valor aportan a la propiedad.

La Florida: una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid

La vivienda se ubica en La Florida, una de las urbanizaciones más demandadas del noroeste de Madrid, conocida por su privacidad, seguridad y entorno natural. El Monte de El Pardo actúa como telón de fondo, mientras que la cercanía al centro de la capital —a menos de 10 minutos— la convierte en una opción especialmente atractiva.

La zona destaca también por su proximidad a algunos de los colegios más prestigiosos, como Estudio, Mater Salvatoris o Internacional de Aravaca, así como por la oferta de ocio y deporte, con enclaves como el Club de Campo, el Hipódromo de la Zarzuela o centros deportivos de primer nivel.