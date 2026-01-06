32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026: comprobar número premiado

El tercer premio de la Lotería del Niño ha sido el 32615.

El Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño 2026 ya se ha celebrado y ya conocemos la lista de los números ganadores de este año. Este sorteo, el primero extraordinario que se celebra cada año, reparte un total de 770 millones de euros, aunque los premios más suculentos son los tres primeros y ahora vamos a conocer qué número se ha llevado el tercer premio de la Lotería del Niño 2026.

Cuánto toca con el tercer premio de la Lotería del Niño

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño está dotado con 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo. Un premio que, en caso de tener el número ganador, cobrarás de forma íntegra porque no debe tributar ante Hacienda al estar por debajo de los 40.000 euros.

Eso sí, para cobrarlo deberás acudir a una entidad bancaria asociada a Loterías y Apuestas del Estado e identificarte antes de recibir el dinero en tu cuenta.

En caso de tratarse de un décimo compartido, lo ideal sería que todos los afortunados acudan al banco para identificarse, porque en caso de que sólo lo cobre uno y le haga un traspaso a otro, Hacienda podría entenderlo como una donación y le aplicaría el impuesto de donaciones.

Comprobar la Lotería del Niño

Si quieres comprobar tu décimo para la Lotería del Niño 2026 tan sólo tendrás que ir a nuestro comprobador de lotería e introducir el número y el importe jugado. Automáticamente, nuestra herramienta te dirá si te ha tocado algo.

Premios que reparte la Lotería del Niño

Estos son todos los premios que reparte el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026.