32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026: comprobar número premiado

El tercer premio de la Lotería del Niño ha sido el 32615.
El Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño 2026 ya se ha celebrado y ya conocemos la lista de los números ganadores de este año. Este sorteo, el primero extraordinario que se celebra cada año, reparte un total de 770 millones de euros, aunque los premios más suculentos son los tres primeros y ahora vamos a conocer qué número se ha llevado el tercer premio de la Lotería del Niño 2026.
Cuánto toca con el tercer premio de la Lotería del Niño
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño está dotado con 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo. Un premio que, en caso de tener el número ganador, cobrarás de forma íntegra porque no debe tributar ante Hacienda al estar por debajo de los 40.000 euros.
Eso sí, para cobrarlo deberás acudir a una entidad bancaria asociada a Loterías y Apuestas del Estado e identificarte antes de recibir el dinero en tu cuenta.
En caso de tratarse de un décimo compartido, lo ideal sería que todos los afortunados acudan al banco para identificarse, porque en caso de que sólo lo cobre uno y le haga un traspaso a otro, Hacienda podría entenderlo como una donación y le aplicaría el impuesto de donaciones.
Comprobar la Lotería del Niño
Si quieres comprobar tu décimo para la Lotería del Niño 2026 tan sólo tendrás que ir a nuestro comprobador de lotería e introducir el número y el importe jugado. Automáticamente, nuestra herramienta te dirá si te ha tocado algo.
Premios que reparte la Lotería del Niño
Estos son todos los premios que reparte el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026.
- Primer premio: el primer premio será de dos millones de euros para cada serie, lo que resultará en 200.000 euros para el décimo.
- Segundo premio: el segundo premio es de 750.000 euros a la serie, que serán 75.000 euros al décimo.
- Tercer premio: el tercer premio, el último de los grandes, es de 250.000 euros a la serie, lo que serán 25.000 euros al décimo.
- Cuatro cifras: las extracciones de cuatro cifras repartirán 20 premios de 3.500 euros a la serie.
- Tres cifras: serán 14 las extracciones de tres cifras, que resultarán en 1400 premios de 1000 euros para cada serie.
- Dos cifras: serán 5 las extracciones de dos cifras, de las que resultarán 5000 premios de 400 euros para cada serie.
- Aproximaciones: las dos aproximaciones a los números anterior y posterior al primer premio serán de 12.000 euros para cada serie. También habrá premio para las aproximaciones del segundo número, en este caso de 6100 euros para la serie.
- Centena: se repartirán también 99 premios de 1000 euros a la serie para cada uno de los 99 números restantes de la centena del primer premio, y también para los del segundo y del tercero.
- Tres últimas cifras: se repartirán también 198 premios de mil euros cada uno para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y en el mismo orden que las del primer y segundo premio.
- Dos últimas cifras: en el caso de los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y en el mismo orden que las del primer premio habrá 999 premios de mil euros cada uno.
- Reintegros: los últimos premios de la Lotería del Niño serán los reintegros, que serán 9999 reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del primer premio. Habrá también 20.000 reintegros de 200 euros al billete cuya última cifra sea igual que la que se obtenga en la primera y segunda extracción especial de una cifra.
