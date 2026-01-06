Supermercados abiertos el 6 de enero en Madrid: horario y a qué hora cierran Mercadona, Alcampo, Lidl…

Hoy es 6 de enero y como todos sabemos, es festivo nacional al celebrarse el Día de Reyes, de modo que es también uno de los días más tranquilos del año en cuanto a actividad comercial con casi todas las tiendas cerradas. Muchas familias en Madrid se reúnen para comer el roscón, y disfrutar de la comida de Reyes, y puede que en ese justo momento surja la duda de si es posible que hoy encontremos algún supermercado abierto. La mayoría están cerrados debido a la festividad, pero cada año existen excepciones puntuales que conviene tener claras antes de salir de casa. Repasemos ahora, el horario de Mercadona, Alcampo, Lidl y otros supermercados en este martes 6 de enero.

Lo habitual es que los grandes supermercados no abran en Reyes, y esto se repite también este 2026. No obstante, Madrid es una ciudad con una gran cantidad de tiendas de proximidad o de barrio, pequeños autoservicios y establecimientos franquiciados que operan con horarios propios, y es ahí donde sí que es posible que encontrarse algún comercio disponible para compras de última hora. Aun así, las principales cadenas siguen políticas muy estrictas en festivos nacionales, por lo que el margen es reducido. Toma nota entonces, porque para evitar desplazamientos innecesarios, vamos a ofrecerte ahora la situación real de cada cadena hoy, 6 de enero, en Madrid. Esto es lo que debes saber si necesitas comprar algo urgente durante la mañana o primeras horas de la tarde.

Mercadona

Mercadona mantiene su política habitual de festivos y no abrirá ningún supermercado en Madrid durante hoy Día de Reyes. No hay excepciones anunciadas y los establecimientos permanecerán cerrados durante toda la jornada. La cadena sólo retoma su horario normal mañana, 7 de enero. Si tenías previsto hacer alguna compra, la única opción es esperar a mañana o buscar alternativas en tiendas de barrio que puedan estar operativas hoy.

Lidl

Aunque en otros festivos Lidl sí ha abierto con horario reducido, hoy todas las tiendas de Lidl permanecen cerradas en Madrid. La cadena no opera en el 6 de enero y no contempla horarios especiales en la capital para esta fecha. Mañana se reanudará la actividad normal en sus tiendas. Si buscas algún producto concreto, será necesario esperar a la vuelta a la normalidad a partir del día 7.

Carrefour

Carrefour sigue exactamente la misma línea aunque con ligeras excepciones. Hoy no abre ninguno de sus hipermercados en Madrid y tampoco parece que vayan a abrir los Carrefour Market. Sin embargo, los Carrefour Express parece que sí que abrirán aunque no todos. Tan sólo algunos específicos, como el de la Calle Mayor o Calle Príncipe que tienen marcada la apertura aunque el horario puede variar, por lo que es recomendable hacer una consulta en el apartado de tiendas de Carrefour.

Alcampo

En Madrid, Alcampo tampoco abre sus puertas hoy. Las grandes superficies permanecen cerradas y no se han anunciado excepciones en supermercados de formato pequeño. Si necesitas realizar una compra urgente, será necesario acudir a alternativas independientes, ya que la cadena aplica cierre total en este festivo nacional. Al igual que con con el resto de supermercados, los pedidos o recogidas pendientes se trasladan al día siguiente.

Ahorramás

Ahorramás se caracteriza por adaptar sus horarios según demanda, pero en Madrid la mayoría de las tiendas están cerradas hoy. Algunos años se han registrado aperturas en horario reducido en municipios concretos, pero en la capital no es habitual. Si tienes un Ahorramás cerca, podrías consultar directamente el establecimiento, pero la previsión para este 2026 es cierre general. Mañana recuperarán su horario habitual desde primera hora.

Supermercados Dia

La cadena Dia puede presentar variaciones hoy, pero conviene ser prudentes: la mayoría de tiendas de Madrid también están cerradas, sobre todo las que dependen directamente de la compañía. Sin embargo, algunas franquicias de barrio sí optan por abrir unas horas en festivos, normalmente entre 10:00 y 15:00 horas, aunque no existe un horario unificado. Esto significa que solo es posible confirmar la apertura consultando el buscador de tiendas o revisando el cartel del propio establecimiento.

Tiendas que sí están abiertas hoy en Madrid

Con todas las grandes cadenas cerradas, las alternativas dependen de tiendas pequeñas de alimentación, establecimientos 24 horas, autoservicios regentados por particulares y comercios integrados en gasolineras. Este tipo de tiendas sí suele mantenerse abierto en Reyes, aunque con horarios variables según el barrio. No forman parte de las grandes cadenas de supermercados, pero permiten resolver compras básicas como pan, leche, bebidas, hielo, fruta o productos de primera necesidad.

En zonas céntricas como Sol, Lavapiés, Malasaña, Chamberí o Tetuán es habitual que algunos de estos comercios estén operativos desde media mañana. En barrios más residenciales, la disponibilidad depende más del tipo de establecimiento y del criterio del propietario. La ciudad mantiene cierta actividad comercial, pero no comparable a un día laboral.

Las gasolineras con tienda propia también son una opción práctica, ya que suelen abrir todos los días del año, incluidos festivos nacionales. Su oferta es más limitada, pero suficiente para resolver urgencias domésticas en días como hoy.