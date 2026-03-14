Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 14 marzo de 2026 en Valencia

Valencia vive este sábado 14 de marzo un gran día fallero a la espera de la semana grande, que comenzará este domingo con la plantá de las fallas infantiles y L’Alba de las Fallas, que iluminará la ciudad horas antes de que queden plantadas las 800 fallas que reinarán en la capital de la Comunidad Valenciana. Este sábado será un día de mascletá, verbenas y el último día para visitar la Exposición del Ninot. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa del sábado 14 de mayo en las Fallas de Valencia 2026.

Las Fallas de Valencia 2026 encaran su semana grande fallera, que se desarrollará entre el domingo 15 de marzo y el jueves 19 de marzo, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a las fiestas populares de la ciudad con la tradicional Cremá. Este sábado 14 de marzo, la capital vivirá un día plagado de actos en el que miles de falleros y turistas disfrutarán de un día grande en el que habrá mascletás, música y fiesta repartida por toda la capital de la Comunidad Valenciana.

El primer acto del sábado 14 de marzo tendrá lugar a las 14:00 horas y será la mascletá en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que será disparada por la pirotecnia Aitana. Este lugar también será escenario del otro espectáculo pirotécnico de este sábado que tendrá lugar a las 23:59 horas y que será llevado a cabo por la pirotecnia Tamarit.

Este sábado 14 de marzo será el último día en el que los valencianos y turistas podrán visitar la Exposición del Ninot, que cierra sus puertas a las 17:00 horas de la tarde. A las 17:30 horas se producirá la lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026 y, posteriormente, será la recogida de los ninots por las comisiones de las 20:00 a las 22:00 horas. Tras esta votación, en los próximos días se confirmará el nombre del ninot indultado, que será el único elemento fallero que se salvará de la quema.

Este sábado 14 de marzo también estarán abiertas las principales verbenas de la ciudad de Valencia, que tendrán un horario de 17:00 a 22:00 horas por la tarde y de 22:00 a 04:00 horas en horario nocturno.

Programa del 14 de marzo en las Fallas de Valencia 2026