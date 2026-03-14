Argentina ofrece dos alternativas a última hora para la Finalissima

La Finalissima pende de un hilo. Las últimas negociaciones para elegir la sede donde jugar el tan ansiado partido entre España y Argentina se están complicando a raíz de que no encuentran un lugar en el que todas las partes estén de acuerdo. UEFA y CONMEBOL quieren dar solución en un calendario cada vez más apretado y en los últimos días han sido varios los estadios que se han barajado, entre ellos, el Santiago Bernabéu.

El feudo madridista es la opción favorita de la RFEF y la UEFA, pero la AFA rechazó esa opción al considerar que no es un campo neutral, pero la opción de jugar en Europa no está descartada. Argentina habría propuesto dos alternativas para jugar la Finalissima. Por un lado estaría la opción de jugar en Londres, Lisboa e incluso Roma. Lugares que siguen estando en el Viejo Continente y que harían más fáciles los desplazamientos de ambas selecciones y evitar un desgaste mayor. En ese caso, la AFA sí estaría dispuesta a aceptar la final de jugar lejos de casa, pero en la segunda opción es cuando entra la locura.

Argentina aceptaría jugar en el Santiago Bernabéu si a cambio cambiarían el formato de jugar la Finalissima a partido único. Es decir, jugarían en territorio español si después también lo hacen en terreno albiceleste. Que, en este caso, sería jugar en El Monumental de River Plate. Una solución que consideran justa al tener ambas selecciones la oportunidad de jugar delante de su afición, según informan TNT Sports. Es decir, abandonar la final a partido único para hacerlo a doble partido de ida y vuelta. Una «solución» aún más complicada, ya que eso supondría tener que planificar dos fechas cuando ya de por sí está siendo un rompecabezas buscar solo una.

Los días pasan y el parón de selecciones está a la vuelta de la esquina. La guerra en Oriente Medio obligó a cambiar de planes, y las fórmulas de enfrentar a España y Argentina como campeones de la Eurocopa y Copa América se antojan cada vez más complicadas. El rumbo es que la Finalissima está cada vez más cerca de la suspensión que de salir adelante. De momento, las negociaciones y las propuestas siguen llegando en lugar de concretar una y llevarla adelante.