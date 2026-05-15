Qué tiendas y centros comerciales abren en Madrid hoy 15 mayo por San Isidro: horario de Zara, H&M, El Corte Inglés…

Madrid vive hoy uno de los días más esperados ya que se celebra San Isidro que además este año, cae en viernes, de modo que es posible que pienses que muchas tiendas y centros comerciales van a estar cerrados frente a un fin de semana largo, pero lo cierto es que el efecto parece que va a ser el contrario, aprovechando el que muchos se quedarán en la capital y seguro que aprovecharán para hacer compras, salir a comer o a pasar un rato de ocio en el centro comercial.

Eso sí, no todas las tiendas funcionan exactamente igual ya que si bien la mayoría de grandes cadenas de moda, tecnología, decoración y alimentación ya han anunciado que van a estar abiertas, es importante saber si el horario va a ser el de siempre o tal vez tienen horario especial. Eso sí, hay que tener en cuenta que muchos establecimientos se encuentran en municipios de la Comunidad de Madrid donde hoy no es festivo, por lo que en este caso, parece que se mantienen con sus horarios sin apenas cambio. De todos modos, será bueno hacer un repaso y ver que pasa en centros comerciales como La Vaguada, Islazul, Xanadú, Plaza Río 2, Príncipe Pío, Gran Plaza 2 o Plenilunio y con tiendas como Zara, El Corte Inglés o Ikea.

Qué tiendas y centros comerciales abren hoy por San Isidro en Madrid

La mayoría de grandes centros comerciales de la Comunidad de Madrid sí abren hoy pese a la festividad de San Isidro. Algunos lo hacen con horario habitual y otros adaptan ligeramente la jornada al tratarse de un festivo local en la capital. Entre los complejos que mantienen actividad durante este viernes se encuentran La Vaguada, Plaza Río 2, Islazul, Xanadú, Plenilunio, Príncipe Pío o Gran Plaza 2. En todos ellos funcionan también restaurantes, cafeterías, cines y espacios de ocio, que suelen operar prácticamente igual que cualquier viernes o domingo de apertura. Eso sí, varias cadenas recuerdan que algunas tiendas concretas pueden modificar horarios dependiendo de la franquicia o del municipio donde estén ubicadas.

El Corte Inglés

El Corte Inglés sí abre hoy sus centros en Madrid durante el festivo de San Isidro. La compañía mantiene prácticamente el mismo horario que otros días y la mayoría de establecimientos funcionarán entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Además, parte de sus grandes superficies están situadas en localidades cercanas como Getafe, Leganés o Pozuelo, donde hoy no tiene consideración de festivo local. Por eso, en muchos casos la actividad se mantiene casi con absoluta normalidad. Aun así, la propia empresa recomienda consultar previamente el buscador de tiendas porque algunos centros pueden ajustar ligeramente el horario durante este viernes festivo.

Zara

Las tiendas de Zara también permanecen abiertas hoy 15 de mayo en Madrid. La cadena de Inditex mantiene operativos muchos de sus locales tanto en calles comerciales como dentro de centros comerciales. Sin embargo, el horario no es exactamente igual en todas las tiendas. Algunas funcionan con jornada de festivo y otras mantienen horarios similares a los de cualquier viernes. Esto ocurre especialmente en zonas muy turísticas o comerciales del centro de Madrid. Además de Zara, otras marcas del grupo Inditex como Pull&Bear, Stradivarius, Bershka o Massimo Dutti también abrirán hoy.

H&M, Mango y Primark

Las grandes cadenas de moda internacional tampoco bajan la persiana hoy. H&M abre buena parte de sus establecimientos en Madrid durante este San Isidro, sobre todo los que se encuentran dentro de centros comerciales. Mango mantiene una situación parecida y muchas de sus tiendas continúan funcionando durante el festivo, especialmente en áreas comerciales con alta afluencia de público. Lo mismo sucede con Primark, que suele mantener abiertas sus tiendas principales aunque en algunos casos con horario especial.

En cualquier caso, las marcas aconsejan revisar previamente la información concreta de cada establecimiento porque algunos locales pequeños sí podrían cerrar antes de lo habitual.

Ikea

Ikea tampoco cierra hoy por San Isidro así que vas a poder ir sin problema a sus tiendas en la capital y en toda la Comunidad de Madrid, con horario de apertura desde las 10:00 de la mañana hasta las 22:00 horas como es costumbre.Eso sí, debemos tener en cuenta que puede que se den algunas excepciones. Por ejemplo, la tienda de Goya que es mucho más pequeña y que está ubicada en pleno centro de Madrid puede que tenga horario especial de festivo y abra de 11:00 a 20:00 horas.

MediaMarkt

MediaMarkt también sigue funcionando hoy pese al festivo en la capital. Eso sí, el horario depende bastante de la tienda concreta y de si está situada dentro de Madrid ciudad o en municipios cercanos donde hoy no se celebra San Isidro. En muchas tiendas de la capital se aplica jornada de festivo y lo habitual es abrir entre las 11:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, en zonas como Getafe, Leganés o alrededores algunos establecimientos mantienen horarios más amplios y pueden cerrar incluso a las 22:00 horas.

Como suele ocurrir en estas fechas, la propia compañía recomienda revisar antes el horario exacto de cada tienda para evitar desplazamientos innecesarios.