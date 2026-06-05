Criminalidad sin límite en Baleares: ya se roban más de cuatro coches cada día

La criminalidad ha subido un 8,6% en Baleares a lo largo del primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de las tentativas de homicidio o asesinato (+36,4%), y las sustracciones de vehículos (+24,5%). Así se desprende del Balance de Criminalidad referente a los primeros tres meses del año que este jueves ha publicado el Ministerio del Interior.

El archipiélago suma a estas alturas 17.248 infracciones penales, un 8,6% más que las 15.876 del mismo periodo del año pasado. El repunte es superior al 1% de media estatal.

Entre los delitos que han anotado un mayor crecimiento destacan las tentativas de homicidio o asesinato, que han pasado de 11 a 15 (+36,4%); las sustracciones de vehículos, de 314 a 391 (+24,5%); el tráfico de drogas, de 90 a 103 (+14,4%); y las agresiones sexuales con penetración, de 23 a 26 (+13%).

También han registrado un incremento significativo el resto de delitos contra la libertad sexual, pasando de 137 a 153 (+11,7%), los hurtos, de 3.717 a 4.062 (+9,3%), y las lesiones o riñas tumultuarias, de 249 a 264 (+6%). Aunque los homicidios o asesinatos consumados han crecido un 100%, la diferencia es de uno en 2025 a dos en 2026.

Entre la criminalidad convencional, han bajado los robos con fuerza en domicilios o establecimientos, que han pasado de 613 a 596 (-2,8%). También lo han hecho los delitos cibernéticos, que han caído de 3.330 a 3.311 (-0,6%).

Mallorca sube y Formentera baja

Atendiendo a los datos desglosados por islas, Mallorca es la que registra un mayor número de infracciones penales en lo que va de año, 14.024, lo que supone un incremento del 11,6%.

Le sigue, aunque a una distancia considerable, Eivissa, donde se han producido 2.329 delitos (+1,7%). En Menorca han caído un -10,5%, mientras que en Formentera lo han hecho un -19,4%.

Entre los municipios más poblados, Palma suma 8.088 delitos (+11,5%), un crecimiento porcentual prácticamente idéntico que en el conjunto de Mallorca.

Por orden de población, Eivissa ha registrado 899 infracciones (-1,6%), Calvià 767 (+14,8%), Manacor 454 (-1,7%), Santa Eulària 467 (-7,9%), Marratxí 492 (+12,1%), Llucmajor 616 (+25,2%), Inca 378 (+29,5%), Sant Josep 449 (+14%) y Sant Antoni 461 (+7,5%).