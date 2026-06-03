Alarma en Palma: un ladrón se hace con 5.000 euros en herramientas de cerrajería para abrir casas y coches

El robo en el interior de vehículos en la ciudad de Palma se ha convertido en una problemática a la orden del día durante los últimos meses. Sin embargo, el suceso ocurrido el pasado sábado en el barrio de El Rafal ha encendido de manera especial todas las alarmas entre los residentes debido al botín sustraído.

En esta ocasión, la víctima ha sido un cerrajero autónomo, quien guardaba sus herramientas de trabajo en el interior de su furgoneta. El valor total del material sustraído asciende, según el afectado, hasta los 5.000 euros, lo que supone un durísimo golpe económico para su actividad profesional.

Los hechos se desencadenaron en plena madrugada, momento en que el asaltante aprovechó la nula presencia de personas y la total impunidad en la calle para actuar. El delincuente destrozó por completo los cristales del vehículo con el objetivo de acceder a su interior y, en cuestión de minutos, logró llevarse absolutamente todos los objetos de valor que encontró a su alcance.

Este incidente no parece ser un hecho aislado en la zona. La indignación entre los residentes de El Rafal es máxima ante la aparente desprotección que sufren. «En el último mes somos seis vecinos del barrio a los que nos han robado en nuestros coches, es indignante», lamenta con impotencia la víctima en declaraciones a este periódico, visibilizando una preocupante racha de delincuencia en el vecindario.

Más allá del evidente perjuicio económico que supone para este trabajador autónomo, lo que verdaderamente suscita una profunda preocupación es el peligro potencial de los objetos robados. Según relata el propio afectado, el material del que se ha apoderado el delincuente está compuesto por herramientas profesionales de cerrajería de alta precisión.

Se trata de utensilios específicamente diseñados y empleados para la apertura de puertas, por lo que podrían ser utilizados de forma inmediata para desvalijar tanto viviendas como otros coches de la zona.

Esta circunstancia incrementa notablemente el riesgo de que el vándalo, ahora equipado con material especializado, continúe delinquiendo y perpetre nuevos asaltos en la ciudad.