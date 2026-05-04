Cazan a un joven rompiendo ventanillas de coches para robar en plena madrugada en Palma: «¿Qué te has llevado?»

Una mujer ‘cazó’ con su teléfono móvil a un joven ladrón que estaba rompiendo las ventanillas de los coches que se encontraban estacionados en la calle General Riera de Palma. El varón presuntamente intentaba robar en el interior de los vehículos, aunque se desconoce si pudo llevarse algún objeto.

Los hechos sucedieron en plena madrugada, cuando el individuo se creía que no iba a haber testigos. Aprovechando la oscuridad, el ladrón comenzó a romper a base de golpes las cristales de varios turismos para luego llevarse objetos personales.

Sin embargo, su actividad delictiva fue interrumpida por una vecina que se encontraba en su balcón. Al percatarse de lo que sucedía, la mujer decidió utilizar su teléfono móvil para registrar los hechos. En el vídeo, que ha sido remitido a OKBALEARES, se observa cómo la testigo increpa al joven con gran autoridad y firmeza para frenar el vandalismo.

Durante la grabación, la mujer le recrimina su actitud lanzándole preguntas directas como: «¿Qué estás haciendo?», «¿Qué te has llevado?» o «¿Cuántos coches has roto?». Ante la frustración de ver los daños causados en el mobiliario privado, la vecina termina insultando al presunto ladrón presa de la rabia. Aunque el joven intentaba sustraer objetos del interior de los vehículos, por el momento se desconoce si logró hacerse con algún botín antes de ser descubierto.

En el pasado mes de enero, un residente de Son Gotleu ‘cazó’ a dos jóvenes magrebíes mientras presuntamente robaban en el interior de coches y motos que se encontraban estacionadas en plena calle.

El suceso también tuvo lugar en plena madrugada, cuando un vecino de esta barriada palmesana decidió grabar desde el balcón de su vivienda los movimientos sospechosos de dos individuos. En las imágenes se puede observar cómo los ladrones actúan de manera sigilosa, intentando sustraer objetos del interior de vehículos y motocicletas aparcadas en la vía pública, aprovechando la tranquilidad y la falta de tránsito a esas horas de la noche.

Ambos jóvenes caminan tranquilamente por la acera hasta que uno de ellos se acerca a una motocicleta estacionada. En ese momento, intenta meter mano en el baúl trasero del vehículo. Tras cometer el robo, ambos abandonan el lugar caminando con aparente normalidad, como si nada hubiera ocurrido.

Algo parecido ocurrió a finales de 2025 en Santa Catalina cuando varios vecinos sorprendieron, también durante la madrugada, a dos jóvenes marroquíes robando en el interior de vehículos estacionados en la calle. La escena despertó la indignación de los residentes, quienes, lejos de amedrentarse, los grabaron con sus teléfonos móviles, se enfrentaron a ellos y consiguieron que huyeran del lugar por la presión vecinal.