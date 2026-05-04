Turistas alemanes borrachos cantando a pleno pulmón en Palma: los vecinos de Ca’n Pastilla ya no pueden más

Los vecinos de la localidad de Ca’n Pastilla ya no pueden más. Apenas ha comenzado la temporada turística y numerosos residentes de esta zona turística de Palma ya denuncian que desde hace unos días decenas de turistas alemanes bajo los efectos del alcohol se ponen a cantar a pleno pulmón en plena calle hasta altas horas de la madrugada.

Tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, los protagonistas, algunos de ellos ataviados con camisetas de fútbol, han convertido la vía pública en el escenario de sus celebraciones particulares.

En este caso en concreto, los turistas hacen un corro en una plaza de parking para personas con movilidad reducida y empiezan a entonar cánticos, molestando e interrumpiendo el descanso de los vecinos. Estos incidentes, según aseguran los vecinos a este periódico, se repiten de forma sistemática y durante horas hasta altas horas de la noche.

Y ers que se trata de una escena muy habitual en las zonas de Playa de Palma, Arenal y Can Pastilla cuando arranca la temporada turística. En años anteriores ya se vieron momentos de este estilo que convierten en muchas ocasiones el descanso en una misión imposible para los vecinos.

Los vecinos reclaman más vigilancia policial

Cabe recordar que, en 2025, el Ayuntamiento de Palma reforzó la seguridad de la Playa de Palma con cámaras, drones y patrullas de agentes para poner fin al incivismo y la delincuencia.

El dispositivo contó con un servicio de agentes de paisano, quienes se encargaban de las actuaciones especiales necesarias en colaboración con la Policía Nacional, con el foco puesto en la venta ambulante, el botellón, trileros y otras actitudes incívicas y delictivas.

Como novedad, en las patrullas se instaló un tercer agente en lugar de dos y se prestará especial atención a los ejes considerados de especial vigilancia policial.

Visto lo visto, todo parece indicar que el Consistorio deberá se verá obligado de nuevo a reforzar la seguridad en las zonas costeras del sur de Mallorca, el destino favorito de miles de turistas alemanes.