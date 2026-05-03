Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras la carrera del Gran Premio de Miami

Kimi Antonelli da un paso importante al Mundial de Fórmula 1 tras su triunfo en el Gran Premio de Miami. El piloto italiano de Mercedes consiguió su tercera victoria consecutiva de esta temporada (de cuatro carreras) y coge más distancia al frente de la clasificación del Mundial de F1 tras este triunfo en Miami.

Tras un fin de semana en el que ha habido carrera al sprint (sábado), además de la prueba tradicional de los domingos, Antonelli coge más distancia con Russell en la clasificación. El italiano alcanza los 100 puntos tras las primeras cuatro carreras, mientras que el británico suma 76.

En tercer lugar llega Charles Leclerc, con 70 puntos, mientras que Lando Norris, actual campeón del mundo, sube a la cuarta posición con 51 puntos. Así, Antonelli coge una distancia muy importante a pesar de que sólo vayan cuatro carreras por ahora disputadas: Australia, China, Japón y Miami. Cabe recordar que se suspendieron las carreras en Bahréin y Arabia Saudí por la guerra de Irán.

La prueba en Miami fue emocionante, con Antonelli teniendo problemas en la salida, pero recuperando el primer puesto. Leclerc, en la última vuelta, se chocó y llegó como pudo con el Ferrari. El podio, además de Antonelli, fue para Norris y Piastri.

La próxima carrera del Mundial de Fórmula 1 será, dentro de tres semanas, en Canadá, una cita clásica en este deporte. Con la anulación de las dos carreras citadas, serán finalmente 22 (y no 24) las pruebas de este Mundial del que todavía queda muchísimo.

Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el GP de Miami