Las grandes leyendas del deporte español se juntan: Rafa Nadal y Jon Rahm apoyan a Alonso en Miami

Tres de las mayores leyendas del deporte español se han juntado este domingo en Miami. Rafa Nadal, histórico tenista retirado desde 2024, y Jon Rahm, actual referente del golf, visitaron a Fernando Alonso en el box de Aston Martin para apoyar al piloto de Fórmula 1 antes de la carrera en el parking del Hard Rock Stadium.

Los tres se reunieron y mantuvieron una conversación que unió a tres de las personalidades más importantes del deporte en España. Alonso, que no pasa por su mejor momento en la F1 por culpa del nefasto AMR26, monoplaza de Aston Martin para este Mundial, contó con los consejos de dos mitos como Nadal y Rahm, que disfrutaron del motor en Miami y también del diálogo con el asturiano.

Rafa Nadal, Fernando Alonso y Jon Rahm, de confidencias en el box de Aston Martin 🥰 Era casi imposible juntar más talento… hasta que ha aparecido nuestro Pedro de la Rosa 👏#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/5nhQEBTXUl — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2026

Después de la charla, los tres posaron delante del coche de Alonso, una imagen a la que se unió Pedro de la Rosa, otro piloto histórico que corrió durante nueve años en la F1, coincidiendo muchos de ellos con Fernando en la parrilla. En el caso de Nadal, acudió a la cita en Miami ataviado con americana y pantalón azul marino y una camiseta blanca, mientras que Rahm lo hizo con camisa de cuadros.

Encuentro Alonso, Nadal y Rahm en Miami

Nadal atendió a DAZN en el paddock y descartó que se vea para el automovilismo. «En la pista aún era más o menos valiente, pero fuera de ella no lo soy lo suficiente. Estos son unos animales por lo que hacen en las salidas, en los momentos de presión… Al final están yendo a 300 y pico kilómetros por hora, a centímetros de los otros. Hay que tener cosas que yo no tengo», aseguró el de Manacor.

«Son mundos completamente distintos porque es la competición al máximo nivel. Son muchas cosas a tener en cuenta, muchas decisiones importantes para elegir el equipo adecuado, todo lo que necesitas gestionar a tu alrededor para que las cosas funcionen. Es una gran responsabilidad. Fernando y Carlos llevan muchísimos años y a ver si con el cambio de reglamento, está costando el comienzo, pero a ver si con el tiempo se van enderezando», deseó.