Antonelli es imparable a una vuelta: pole en Miami con Sainz decimocuarto y Alonso decimoctavo

Kimi Antonelli se llevó la pole este sábado en el Gran Premio de Miami y saldrá primero en la carrera de este domingo que, si la lluvia no lo cambia, arrancará a las 22:00 (hora española). El piloto italiano firmó la tercera consecutiva y se reivindicó en tiempo récord de otra pifia en una salida en la sprint de antes que terminó sexto por una penalización de cinco segundos cuando salía en segunda posición.

Carlos Sainz partirá decimocuarto y Fernando Alonso decimoctavo y a un segundo del decimoséptimo. Frustrante se queda corto… y la solución no llegaría hasta verano. Animalada de clasificación de Max Verstappen, que se quedó a las puertas de la pole y saldrá segundo por delante de Charles Leclerc. El monegasco buscará su segundo podio del fin de semana tras el de la sprint.

Lando Norris saldrá cuarto y George Russell quinto. El previsible líder de Mercedes hace más de un mes que no lo es del Mundial de Fórmula 1 2026 ni tampoco de su equipo ante la tremenda irrupción de Antonelli, el gran favorito para este domingo en el parking del Hard Rock Stadium. Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Isack Hadjar y Pierre Gasly cierran el top 10, confirmándose los Alpine como la quinta fuerza.

Otro despropósito de Aston Martin

La Q1 estuvo calentita. Y no sólo por el incendio en el Audi de Gabriel Bortoleto al final de la primera tanda. El brasileño se llevó el susto en el cuerpo, pero por suerte salió indemne. Fue el último de una lista de eliminados en la que, por supuesto, estuvo Alonso. La caída del asturiano fue tétrica, ya que cuando estaba cerrando su último intento trompeó en la recta, evitó cruzar la meta con un tiempo que ni mucho menos le daba para pasar el corte y se metió en el pit lane, donde también bloqueó las ruedas del Aston Martin.

No merece lo que le está ocurriendo. No merece salir a una clasificación sabiendo que su coche no le da ninguna opción de superar, al menos la Q1, pero es lo que lleva pasando desde Australia. Además de Alonso y Bortoleto, caían Arvid Lindblad, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Checo Pérez. Sainz sí pasó y lo hizo con un tiempo que fue el noveno más bajo, y Verstappen demostró que la F1 vuelve a estar igualada, llegando a empatar con Antonelli y barriéndole en la Q2.

Sainz, ilusión fugaz

El holandés le metía una décima al líder del campeonato y metía la directa hacia su tercera pole consecutiva en Miami. A la vez, se acabó el sueño de Sainz, que no pudo mejorar con el Williams su tiempo de la Q1 y cayó junto a Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Esteban Ocon y su compañero Alex Albon.

Tercera seguida de Antonelli

La clasificación dio un giro de guion que podía esperarse, pero no que Antonelli pudiera dictar sentencia de una forma tan autoritaria. A una vuelta el italiano de 19 años parece imparable y en el primer intento de la Q3 se zampó a los cuatro pilotos que estaban en la misma décima, Leclerc, Verstappen, Norris y Russell, para ponerse al frente y complicárselo mucho al que le quisiera superar por la pole. Efectivamente, no hubo quien lo hiciese y el osado Kimi tiene en su mano su tercer triunfo seguido en su segundo año en la F1.