Clasificación de F1 2026 del GP de Miami en directo online | Dónde ver la Fórmula 1, resultado y última hora de Alonso y Sainz
Sigue en directo la clasificación del GP de Miami de Fórmula 1
Este sábado es de maratón de Fórmula 1. Después de más de un mes de pausa, la categoría reina del motor ha vuelto a lo grande con un fin de semana sprint que alcanza un momento cumbre. Concluida la carrera corta con victoria de Lando Norris, en OKDIARIO te contamos a partir de las 21:30 la clasificación del Gran Premio de Miami que arranca media hora después (22:00), y todo lo que ocurra con Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Los pilotos españoles no tienen demasiadas opciones, pero siempre puede haber lugar a sorpresas. Sin embargo, la pole va a estar súper disputada con la notoria mejoría de McLaren y Ferrari, que han dejado a los de McLaren sin subir al podio de una carrera por primera vez esta temporada. Ha sido en la sprint, pero vale igual y, por lo tanto, el principal favorito al primer puesto es Norris.
Negativismo en Aston Martin
Ojo al mensaje de Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin: «Por velocidad no estamos para pasar a la Q2 ni mucho menos». No sorprende a nadie, pero no deja de dolernos por Fernando Alonso.
El calendario de la F1 en 2026
La de este fin de semana en Miami es la cuarta cita del Mundial. Consulta aquí el calendario al completo de la F1.
A vueltas con la carrera de mañana
La F1 tiene una encrucijada con la prueba de este domingo en Miami y el motivo es la lluvia. Este viernes la probabilidad era del 100% a la hora de la carrera (16:00 en Florida), pero este sábado ha bajado y quizá pueda hasta adelantarse. Veremos qué decide la FIA…
Quién se llevó la pole en Miami 2025
El año pasado fue Verstappen quien firmó la pole de Miami, pero no el que ganó la carrera, sino Piastri, que en ese momento era líder del Mundial. De hecho, fue en la primera edición del Gran Premio en el parking del Hard Rock Stadium la única en la que el primer clasificado no era piloto de Red Bull.
Sanciones, radios calientes…
La sprint, que tampoco tuvo demasiada historia, tuvo varios momentos interesantes. Antonelli, que se quedó clavado en la salida y acabó cuarto, fue penalizado con cinco segundos por saltarse los límites de pista y cayó al sexto. Leclerc, por radio, clamó que era «súper malo en el rueda a rueda», pero el monegasco luego pidió perdón por sus palabras.
Esto dijo Alonso sobre la sprint
«Ahí estamos en nuestra batalla en la cola. Intentando aprender cosas de la gestión de energía. Tampoco hemos rodado en grupo de este año, así que utilizamos estos momentos para ir detrás de otros coches o incluso entre compañeros para aprender cosas», dijo, preguntado por su adelantamiento a Checo.
«No vi los neumáticos de los demás. No íbamos a coger ningún punto, era una sesión de test para nosotros. Así que, daba igual el neumático que utilizar. Intentamos reservar el máximo posible de medios y duros para mañana», añadió el asturiano, que al igual que el resto de pilotos acabó empapado en sudor la sprint por las altas temperaturas en Miami.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Aquí comienza nuestra retransmisión en directo de la clasificación del GP de Miami. Media hora para que se abra el pit lane y arranque la Q1, en la que quizá veremos lo único emocionante para los nuestros. Sainz y Alonso sueñan con superar el primer corte y a partir de ahí ver qué sucede.
Está claro que el madrileño lo tiene más factible con el Williams, pero el asturiano nos dejó algunos momentos que llevarnos a la boca en la sprint, como su adelantamiento a Checo Pérez al final de la última vuelta para ser decimosexto. Sainz fue decimocuarto.
¿Cómo ha quedado la sprint?
Estos han sido los resultados de la carrera de 19 vueltas anterior a esta clasificación:
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Charles Leclerc
- George Russell
- Max Verstappen
- Kimi Antonelli
- Lewis Hamilton
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Franco Colapinto
- Gabriel Bortoleto
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Fernando Alonso
- Checo Pérez
- Lance Stroll
- Alex Albon
- Valtteri Bottas
- Nico Hulkenberg
- Arvid Lindblad
Q1
¡Arranca la clasificación!
A todo esto, comenzó la sesión. Ya hay varios pilotos en pista buscando un primer tiempo.