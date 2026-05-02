Clasificación de F1 2026 del GP de Miami en directo online | Dónde ver la Fórmula 1, resultado y última hora de Alonso y Sainz

Este sábado es de maratón de Fórmula 1. Después de más de un mes de pausa, la categoría reina del motor ha vuelto a lo grande con un fin de semana sprint que alcanza un momento cumbre. Concluida la carrera corta con victoria de Lando Norris, en OKDIARIO te contamos a partir de las 21:30 la clasificación del Gran Premio de Miami que arranca media hora después (22:00), y todo lo que ocurra con Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Los pilotos españoles no tienen demasiadas opciones, pero siempre puede haber lugar a sorpresas. Sin embargo, la pole va a estar súper disputada con la notoria mejoría de McLaren y Ferrari, que han dejado a los de McLaren sin subir al podio de una carrera por primera vez esta temporada. Ha sido en la sprint, pero vale igual y, por lo tanto, el principal favorito al primer puesto es Norris.