Consulta el horario y el canal de televisivón para ver en directo el GP de Miami del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Miami de F1 es la cuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 y se celebrará en Florida Kimi Antonelli es el líder de la clasificación general de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 vuelve por todo lo alto tras varias semanas sin competición. Los pilotos se reúnen en el GP de Miami para ofrecer un fin de semana apasionante a todos los amantes de este deporte, ya que tenemos que destacar que es uno de esos fines de semana especiales porque habrá carrera al sprint. Te contamos cuándo es, los horarios y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Autódromo Internacional de Miami.

Horario del GP de Miami de F1

Este GP de Miami, que corresponde a la cuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que se disputará en el Autódromo Internacional de Miami, será, sin duda, un fin de semana apasionante por varios motivos. Uno de ellos, porque los aficionados a este deporte llevan bastante tiempo sin ver a los mejores pilotos del planeta después de que fueran canceladas las citas de Baréin y de Arabia Saudí por los conflictos bélicos en Oriente Medio. Y segundo, porque en este Gran Premio tenemos carrera al sprint, por lo que la emoción será máxima desde el primer día.

Viernes 1 de mayo

Todo comenzará este viernes 1 de mayo en el GP de Miami del Mundial de Fórmula 1 2026 con una primera y única sesión de entrenamientos libres, donde todos los pilotos tendrán que familiarizarse con el trazado. Posteriormente los Fernando Alonso, Carlos Sainz, Kimi Antonelli y compañía van a tener que darlo todo en la clasificación para la carrera al sprint en este Autódromo Internacional de Miami.

Entrenamientos libres 1: 18:00 – 19:30 horas.

Clasificación para la carrera al sprint: 22:30 – 23:14 horas.

Sábado 2 de mayo

El sábado 2 de mayo llegará uno de los platos fuertes de este fin de semana en el GP de Miami. Max Verstappen, Lando Norris, George Russell y el resto de pilotos lucharán por los primeros puntos en la carrera al sprint, mientras que un rato después tendrán que subirse de nuevo a sus monoplazas para luchar en la clasificación para la carrera principal que se celebra este domingo en el Autódromo Internacional de Miami.

Carrera al sprint del GP de Miami: 18:00 – 19:00 horas.

Clasificación del GP de Miami: 22:00 – 23:00 horas.

Domingo 3 de mayo

La guinda del pastel se producirá el domingo 3 de mayo en el GP de Miami con la carrera en la que los pilotos lucharán por conseguir los puntos y ascender puestos en la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 2026. Todo arrancará a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que dar un total de 57 vueltas al trazado del Autódromo Internacional de Miami.

GP de Miami: 22:00 horas (57 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Miami: horario de la Fórmula 1

Esta cuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este GP de Miami, va a ser una prueba emocionante. Kimi Antonelli se presenta en esta cita en lo más alto de la clasificación y justo por detrás está su compañero de equipo en Mercedes George Russell. Los Ferrari le siguen con Charles Leclerc completando el podio y con Lewis Hamilton en la cuarta plaza. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz sólo ha sido capaz de sumar dos puntitos, mientras que Fernando Alonso sigue en blanco.

Dónde ver gratis el GP de Miami de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que suceda durante el Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Esto significa que los entrenamientos libres, diferentes clasificaciones, carreras al sprint y los Grandes Premios, como este GP de Miami, se podrán ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes operadores. Hay que destacar que este canal es de pago, por lo que habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Autódromo Internacional de Miami, por lo que no se verá en abierto ni gratis por TV.

Todos los seguidores de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, así como los amantes de la velocidad y de la adrenalina podrán ver en directo en streaming y en vivo online este GP de Miami del Mundial de Fórmula 1 2026 a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2026 que se disputa en el Autódromo Internacional de Miami. También narraremos en directo las diferentes pruebas de este GP de Miami y una vez vayan acabando publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes de Fernando Alonso y de Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Miami de F1

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el GP de Miami del Mundial de Fórmula 1 2026 tienen que saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser podrían conectar con el Autódromo Internacional de Miami para contar lo que estén haciendo Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de pilotos.

Circuito del GP de Miami de F1

El Autódromo Internacional de Miami, ubicado en el estado de Florida, será el escenario donde se correrá este frenético GP de Miami del Mundial de Fórmula 1 2026. El primer Gran Premio en este recinto se celebró en 2022 y el trazado mide un total de 5,412 kilómetros y costa de 19 curvas. Los pilotos tendrán que dar un total de 57 vueltas y hay que recordar que la vuelta rápida la tiene Max Verstappen, que en 2023 paró el cronómetro en 1:29:708.