Así queda la parrilla de salida para el GP de Miami de F1 2026 tras la clasificación en el Hard Rock Stadium

La vibrante sesión de clasificación del Gran Premio de Miami de F1 ha dejado ya lista la parrilla de salida para la gran carrera del domingo. Kimi Antonelli, líder del Mundial, ha vuelto a hacer la pole por tercera vez consecutiva en este Mundial. El piloto de Mercedes es el más rápido a una vuelta. Max Verstappen estuvo cerca de quitarle esa primera posición, pero finalmente el neerlandés saldrá segundo en esta prueba en Miami, Estados Unidos.

Leclerc saldrá tercero en una carrera emocionantísima en Miami que es la cuarta prueba de este Mundial. Debería ser la sexta, pero tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudí por la guerra de Irán, esta prueba en el Autódromo Internacional de Miami supone el regreso de la Fórmula 1. Al lado de Leclerc partirá el actual campeón del mundo, Lando Norris.

Por parte de los españoles, puestos malos, como viene siendo habitual esta temporada. Fernando Alonso saldrá 18º al no poder clasificarse para la Q2 y quedar eliminado en la Q1, es decir, a las primeras de cambio. Carlos Sainz, por su parte, sí pudo estar en la Q2 y saldrá en 14º posición en Miami.

Así, la parrilla de salida del Gran Premio de Miami de F1 queda lista para la celebración de la carrera que será este domingo y de la que hay mucha probabilidad de lluvia. Si no hay adelanto de horario, la prueba comenzará a partir de las 22:00 hora peninsular española (una hora menos en las Islas Canarias).

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Miami de F1