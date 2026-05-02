Alonso dicta sentencia sobre las mejoras de Aston Martin: «Después del verano, no antes de la carrera 14»

Fernando Alonso ha despejado las dudas sobre cuándo llegarán las mejoras de Aston Martin. El asunto de la subida de rendimiento ha sido el lógico monotema del público español de la Fórmula 1 durante este fin de semana en el Gran Premio de Miami, pero lo cierto es que la escudería británica está muy lejos de poder ofrecer algo positivo.

Alonso saldrá decimoctavo en la carrera de este domingo, que en principio arrancará a las 22:00 (hora española), después de otra clasificación durísima en la que ni siquiera tenía opciones de pasar de la Q1 y acabó abortando su segundo intento tras un trompo que le impidió encarar con normalidad la recta principal. Pasó de cerrar la vuelta y se dirigió directamente al pit lane.

Preguntado por cuánto tiempo durará esta amarga situación, Alonso emplazó las mejoras hasta «después del verano, pero no antes de la carrera 14», es decir, el GP de Holanda. «No tiene sentido traer dos, tres o cuatro décimas al circuito porque no lo vamos a transformar en buenos resultados, nos falta un segundo con respecto al coche de delante. Necesitas una estrategia con el techo de gasto y este era el plan desde el principio», explicó en declaraciones que recogía As este sábado en el Hard Rock Stadium.

«Mientras no entiendas los problemas y los resuelvas de uno en uno, es difícil ganar confianza en el siguiente paso de prestaciones. Es un alivio ver que la reducción de vibraciones esperada en Sakura se confirma en la pista. Aunque somos competidores y vemos que la situación sigue igual en los grandes premios y seguirá así en los próximos meses. Será un ejercicio de mantener la calma», añadió el piloto español.

«El decimoséptimo está un segundo delante, así que seguimos bastante lejos. La fiabilidad y las vibraciones han mejorado mucho y eso es lo más positivo del fin de semana, todo el trabajo con las vibraciones. Hemos resuelto esa tarea porque el coche se comporta normal ahora. No habrá problemas ni preocupaciones para terminar la carrera, pero en cuanto a ritmo no hemos traído piezas, así que probablemente hemos caído un poco más atrás», aclaró Alonso.

Las mejoras y una pulla de Alonso a Ferrari

El asturiano finalizó recordando el privilegio que Ferrari tiene y él no preguntado por una posible carrera en mojado: «En seco no tenemos posibilidades y en mojado, posiblemente tampoco. No se sabe lo que puede pasar en mojado, será la primera vez con estos coches en mojado. Solo Ferrari tiene ese lujo, porque hacen test ilimitados con Pirelli. Nosotros no somos Ferrari así que tenemos que aprender en las carreras»