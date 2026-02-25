Con qué motores corren las escuderías de F1 en el Mundial 2026

La llegada del mes de marzo supone el pistoletazo de salida para la temporada de Formula 1. La competición más reconocida del automovilismo contará con su primera cita del Mundial 2026 entre el 6 y el 8 de marzo en Australia. El histórico trazado de Albert Park, en Melbourne, repite como inicio de un calendario que contará con 24 grandes premios alrededor del globo. Superados los test de pretemporada, las escuderías se preparan para poner a punto sus monoplazas antes de desembarcar en Australia. Uno de los elementos clave en la F1 son los motores, cuyo rendimiento escapa en muchas ocasiones de la labor de los ingenieros.

Como ejemplo más reciente de ello aparece el caso de Aston Martin con Honda. El proveedor japonés no ha sido capaz de entregar una unidad de garantías al equipo británico, lo que ha desembocado en un rotundo fracaso en los test de pretemporada. Ni Lance Stroll ni Fernando Alonso han podido completar una vuelta rápida en las semanas previas al inicio del Mundial. Aston Martin afronta la temporada como la escudería peor posicionada de las 11 que integran el campeonato… y el motor Honda es uno de los principales culpables. Unos problemas que no son nuevos para Fernando Alonso, que ya sufrió en sus propias carnes el decepcionante rendimiento de los motores de la marca japonesa en su segunda etapa en McLaren.

La parrilla de la F1 cuenta con dos nuevos proveedores de potencia de cara a 2026. No todos los equipos cuentan con la capacidad económica y logística para fabricar sus propios motores, lo que les obliga a convertirse en clientes de otras marcas. Los motores en 2026 cuentan con 500 cv, una cifra inferior a los 700 cv de la pasada campaña. Estos seguirán siendo motores de combustión V6 1.6 turbo, aunque la potencia se haya reducido. Esta pérdida en la unidad de potencia se compensa con la energía eléctrica que aporta el MGU-K.

Los motores de los equipos de F1 en el Mundial 2026

Con el desembarco de Audi y Red Bull Ford como proveedores de motores para el Mundial de F1 2026, un total de cinco marcas ejercerán esta labor. 11 son las escuderías que competirán en el campeonato de constructores, con Cadillac como nueva incorporación. El cambio más notable se ha producido en Red Bull. La marca austriaca rompió su contrato con Honda y contará con motores propios, de la mano de Ford, por primera vez desde su llegada al ‘Gran Circo’ en 2025. Audi, por su parte, competirá como equipo oficial, con su propia unidad de potencia, tras adquirir Sauber.

El fabricante líder de la parilla en cuanto a motores es Mercedes, que abastece a un total de cuatro escuderías. La marca alemana dotará de potencia a McLaren, Mercedes, Williams y Alpine. Este último se ha convertido en cliente de Mercedes después de que Renault cesara en el desarrollo de sus propios motores. De cerca le sigue otro clásico del Mundial de F1 como Ferrari, que cuenta en su cartera de clientes -además de su histórico equipo- con Haas y Cadillac. Red Bull Powertrains-Ford, como es lógico, fabrica motores tanto para su equipo principal como para Racing Bulls.

Por qué pueden correr con motores de otras marcas

La Fórmula 1 no obliga a los equipos a fabricar sus propios motores para competir en el Mundial. Los constantes cambios de reglamento, a los que se suma la notable inversión económica que requiere la construcción de las unidades de potencia, lo hace inviable para algunas escuderías. Por este motivo, más de la mitad de la parrilla actúa como cliente de firmas como Ferrari, Mercedes o Honda. De hecho, fabricar tus propios motores no garantiza el éxito, siendo los últimos ganadores del Mundial ejemplo de ellos. Mclaren, con motor Mercedes, y Red Bull, como cliente deHonda, se impusieron pese a esta circunstancia.