Verstappen se rinde ante la grandeza de Alonso: «Cuando luchaba contra Red Bull, le animaba»

Max Verstappen ha sido siempre uno de los más fieles defensores de Fernando Alonso. A pesar de que viven dos realidades muy diferentes este Mundial, el neerlandés considera que el asturiano aún tiene mucha guerra que dar a sus 44 años. De hecho, el piloto ha confesado que antes de subirse a un Red Bull, soñaba con que el bicampeón del mundo saliese victorioso de esas peleas sobre el asfalto.

«Antes de estar en la Fórmula 1, quizás suene raro, cuando él luchaba con Red Bull, yo lo animaba para que ganase. Ser el menos favorito y aun así conseguir esos resultados, llevando el coche a la victoria cuando no debería…Sí, eso te atrae. Creo que como piloto, te gusta lo que ves», confesó en la rueda de prensa previa al GP de Las Vegas.

El neerlandés hacía referencia a la etapa entre 2010 y 2012 cuando corría en Ferrari y dejaba carreras memorables contra Sebastian Vettel. Trece años después, Verstappen sigue incrédulo con que Fernando siga compitiendo con las nuevas generaciones: «Me encanta la mentalidad de Fernando y su personalidad suele ser la misma. Es fácil lidiar con él, lo que ves es lo que hay. Es él mismo, y creo que es muy agradable tratar con él. Es tal como es. Creo que como piloto, te gusta lo que ves. Es un auténtico luchador, y lo sigue siendo. Le tengo mucho respeto a Fernando, que siga compitiendo a su edad. Es muy bonito ver tanta pasión por ese deporte», añadió.

Alonso también echa flores a Verstappen

Alonso, por su parte, también le dedicó unas bonitas palabras de lo que está consiguiendo el neerlandés: «Siempre le he tenido mucho respeto. Viniendo de países donde la F1 no es tan popular, sobre todo España, diría yo, porque Jos Verstappen ya era un maestro, es un ambiente duro. Y cuando llegas aquí y tienes cierto éxito al principio de tu carrera, quizás no seas el más simpático, por decirlo de alguna manera», declaró.

«Quizá no seas políticamente correcto. No encajas en el sistema. Eres más tú mismo de lo que deberías. Y creo que eso es lo que vi también en Max. Y obviamente, aparte de esa fuerte personalidad, los resultados y el talento, no solo en la F1, sino también en las categorías inferiores y desde el karting, todos sabíamos que era un chico con mucho futuro. Así que, en mi caso, siempre le tuve mucho respeto», concluyó.