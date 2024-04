Vettel se ‘moja’ sobre el mejor de la historia: «Hamilton tiene mejores números, pero Alonso…»

Sebastian Vettel es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. El alemán, que logró cuatro campeonatos mundiales, se ha ‘mojado’ sobre quién es el mejor piloto de todos los tiempos. Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso… ‘Seb’ lo tiene claro, y el asturiano no está dentro de ellos, pero le considera el «más duro» dentro de la pista. El más difícil de adelantar de todos a los que se ha enfrentado.

«Diría que los mejores son Michael (Schumacher) y Lewis (Hamilton). ¿Por qué? Porque los números hablan por si solos», comenta Vettel. Y es que el tetracampeón del mundo tiene una especial predilección por su compatriota, por Schumacher. «Michael era mi héroe y Lewis tiene las mejores estadísticas». Cabe destacar que el ya retirado piloto de Fórmula 1 y el heptacampeón del mundo y futuro corredor de Ferrari la próxima temporada guardan una gran relación por todos los años que han compartido en el ‘Gran Circo’.

Pese a que Vettel y Lewis Hamilton lucharon por todos y cada uno de los campeonatos mundiales entre 2010 y 2020, el alemán no le sitúa como el mejor de la historia. Cabe recordar que el inglés ha ganado un total de siete Mundiales, mientras que el alemán logró cuatro.

Pero Vettel no tiene dudas sobre quién es el piloto más difícil de adelantar en pista, el que tiene más calidad. Y ese es Fernando Alonso. Al alemán se le escapa una sonrisa cuando le preguntan por ello: «Fernando Alonso. Tuve campeonatos muy reñidos con él y a lo largo de mi carrera, en general, es el tipo de piloto que siempre está ahí. Es muy competitivo. Sí, creo que fue el competidor más duro al que me he enfrentado».

Retirada de Vettel

El alemán anunció su retirada de la F1 el 28 de julio de 2022 mediante un vídeo en su perfil oficial de Instagram. Su asiento en Aston Martin lo ocuparía Fernando Alonso. En las últimas semanas se ha rumoreado que Sebastian Vettel podría regresar a la Fórmula 1 de la mano de Mercedes. El equipo británico sigue buscando piloto con experiencia para reemplazar a Lewis Hamilton. Desde Alemania vienen especulando con un posible regreso del piloto ya retirado al Gran Circo para ocupar el asiento que dejaría vacante el siete veces campeón del mundo, que emprenderá una nueva aventura en el equipo italiano.

Desde que Hamilton anunció su salida de Mercedes a partir de la temporada 2025 se ha especulado mucho con quién ocupará ese sitio. Fue Toto Wolff el que reconocía tras el anuncio oficial del fichaje del inglés por Ferrari que debían tomar una decisión sobre le tipo de piloto que querían para reemplazarle: «Tenemos que decidir qué queremos: juventud o experiencia».