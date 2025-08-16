Flick critica a su equipo: «No me ha gustado el partido, hemos jugado al 50%»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona en Mallorca. El técnico alemán no quiso mojarse con la polémica que dejó el encuentro y se mostró muy disgustado por el rendimiento de su equipo. El entrenador del Barça dio por bueno los tres puntos, pero se marchó criticando a sus propias futbolistas con una tremenda exigencia.

«No me ha gustado el partido. Son tres puntos importantes. Después de ir ganando 2-0 y con dos tarjetas rojas a favor, creo que mi equipo jugó al 50 %. Es imposible. Tengo que hablar con los jugadores», comenzó diciendo con mucha dureza Hansi Flick criticando el desempeño de su equipo, sobre todo en la segunda mitad.

«Tenemos que estar más enfocados aunque parezca fácil ganar. No era fácil para Marcus o Jofre debutar hoy contra un equipo tan hundido y sin espacios», añadió el entrenador culé.

«Hay que jugar más rápido. El Mallorca jugó con una defensa más baja, lo que nos quitó espacios. Lo importante es que ganamos y conseguimos los tres puntos, pero tenemos que trabajar en ciertos aspectos y mejorar», volvió a decir con autocrítica Flick.

Sobre la polémica no se quiso mojar: «El árbitro no detuvo la acción, hay que seguir. Es así para todos. Yo les pido a mis jugadores que jueguen, que estén concentrados. Es normal que mis jugadores hayan seguido jugando».

«Lo importante para Lamine es que rinda bien para el equipo. Es especial, todo el mundo lo sabe, pero lo que puedo decir, lo que veo, es que está muy motivado», comentó sobre el nuevo 10 del Barça tras su gran partido.

«Eric estuvo excelente en la pretemporada, se merecía jugar. Tenemos calidad en todas las posiciones», comentó sobre la titularidad de Eric por delante de Koundé. «¿Torrents? Estoy contento de tenerlo, es muy joven. En los entrenamientos lo hace muy bien. Hoy quizá no fue fácil para él, como para Marcus, había poco espacio para ellos», culminó el entrenador germano.