Raíllo critica la actuación de Munuera Montero: «Ferran dice que chuta porque se pensaba que había pitado»

El Mallorca no pudo competir contra el Barcelona y acabó perdiendo por 0-3 en el primer partido de Liga al estar durante la segunda mitad con nueve jugadores. El partido fue de lo más polémico, por la actuación de Munuera Montero, que concedió un gol después de que Raíllo sufriera un golpe en la cabeza al cabecear un balón. Se quedó tendido en el suelo y, como confesó después, se mareó. Además, indicó que Ferran le confesó que «chuta porque se piensa que ha pitado».

«Me mareo un poco. Da tiempo en 10 segundos a que se pare el juego. Si el reglamento dice una cosa, creo que hay que cumplirlo. Los jugadores del Barcelona no tienen culpa de nada», afirmó el capitán bermellón.

«El protocolo de la Liga decía que cualquier golpe con balón o en la cabeza si te caías al suelo paraba. 10 segundos han pasado. Me mareo un poco y en esos 10 segundos da tiempo. Que nos lo expliquen», destacó el futbolista al explicar lo que sucedió en el gol de Ferran Torres.

El central habló sobre las charlas que recibieron del CTA en las últimas semanas, donde les explicaban los protocolos a seguir en acciones así, que terminaban con conmoción: «Hasta los propios jugadores del Barça nos lo decían que a ellos hace una semana les habían explicado lo mismo. Me pregunta si estaba bien y le digo qué ha pasado y me dice que no, que es gol».

Reveló también lo que le dijo Ferran Torres tras la jugada. El delantero le reveló el motivo por el que golpea el balón cuando él estaba aún tendido sobre el césped: «La explicación más clara es la de Ferran, que me dice que chuta porque pensaba que había parado».

Sobre el resto del partido, el jugador del Mallorca señaló que sintieron «mucha crispación» por «mucha jugada tonta que se va para el otro lado». Comentó también la expulsión de Muriqi y la dura entrada de Raphinha sobre Mateu Morey: «La de Mateu es una entrada mucho más grave, le pilla de espaldas y viene de una lesión grave… Es simple amarilla. Al final el criterio está para cumplirlo, pero la gravedad de una entrada no depende de si va más arriba o abajo, sino la fuerza con la que va».