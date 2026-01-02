Adiós a una especia muy consumida en España: piden que se retire urgente de estos supermercados

A veces pensamos que las alertas alimentarias suelen afectar a productos muy concretos o a alimentos que casi no tocamos en nuestro día a día. Pero luego aparece un aviso como este y cambia la percepción. El clavo molido es una de esas especias que siempre están en casa por si acaso lo necesitamos para un guiso, para un caldo, para un postre, o incluso para una infusión en invierno, así que forma parte de la cocina de muchas familias. Por eso ha sorprendido que la AESAN haya pedido revisar con urgencia algunos envases de dos marcas conocidas porque podrían contener frutos secos sin declararlo.

La alerta llegó a través del SCIRI, que es el sistema que utilizan las autoridades cuando necesitan avisar rápido a supermercados, distribuidores y consumidores. El motivo es que se han encontrado avellanas y almendras en ciertos lotes de clavo molido de las marcas Manjares y Jorge, pero en la etiqueta no aparece nada sobre ello. Para cualquiera que conviva con una alergia alimentaria, este tipo de fallos son una pesadilla. No se trata sólo de un descuido, sino de un riesgo real que puede activar una reacción casi inmediata. Lo que sí han aclarado desde el primer momento es que este problema afecta exclusivamente a quienes tienen alergia a frutos secos. Para el resto de la población, el producto es seguro y no plantea ningún inconveniente. Aun así, el aviso se ha extendido por varias comunidades autónomas, ya que los lotes se han distribuido en Extremadura, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y, como ocurre tantas veces, existe la posibilidad de que algún bote haya acabado también en otras regiones, bien por compras online o porque la distribución no siempre se queda dentro de las fronteras marcadas en el documento inicial.

Adiós a una especia muy consumida en España

La especia es el clavo molido, en envase de cristal, que aparece en los estantes de especias de manera casi idéntica año tras año. Para saber si un bote forma parte de los afectados, basta con revisar algunos datos muy concretos:

Lote: 23053J

Caducidad: febrero de 2026

Peso: 37 gramos

Conservación: temperatura ambiente

Si el lote coincide, lo recomendable es no consumirlo si existe alergia en casa. En caso contrario, no habría ningún riesgo.

Quienes prefieran devolverlo pueden llevarlo al supermercado donde lo compraron, ya que estas alertas activan automáticamente los protocolos de retirada. A veces incluso colocan carteles informativos cerca de la zona de especias o en la entrada, aunque no siempre ocurre, por lo que es útil comprobar cada bote directamente en casa.

Por qué este tipo de avisos preocupan tanto a quienes padecen alergias

España tiene un porcentaje elevado de alergias a alimentos de origen vegetal, especialmente a frutos secos y frutas de hueso. Se calcula que alrededor del 80 % de los casos diagnosticados están relacionados con ellos, lo que hace que un simple descuido en el etiquetado pueda tener consecuencias importantes. Una persona alérgica puede reaccionar con cantidades mínimas. Y cuando hablamos de una especia molida, que se usa en cantidades pequeñas y se mezcla en platos calientes, el riesgo está precisamente en que nadie sospecha nada.

Los síntomas son variados. A veces empiezan con un picor en la boca, como si algo molestara en el labio o en el interior de la mejilla. Otras veces aparece una urticaria que se extiende por la piel. Y en ocasiones, las menos frecuentes pero más peligrosas, la reacción progresa hacia algo más serio: dificultad para respirar, sensación de cierre en la garganta o incluso una bajada brusca de la tensión que obliga a intervenir de inmediato.

Qué aconsejan los expertos y cómo actuar ante una reacción

Los alergólogos llevan años repitiendo un mensaje que a veces cuesta integrar en la rutina: revisar siempre las etiquetas, incluso de productos que se consideran inofensivos. También recuerdan que los alérgenos pueden aparecer en elaboraciones menos evidentes, como salsas caseras, caldos preparados o mezclas de especias. Por eso recomiendan extremar la precaución cuando se come fuera de casa o cuando el plato no lo ha preparado uno mismo.

En cuanto al tratamiento, quienes ya tienen un diagnóstico suelen llevar siempre una inyección de adrenalina precargada, que es el recurso de emergencia en caso de reacción grave. Para las molestias leves, un antihistamínico o un corticoide suele ser suficiente, aunque siempre bajo criterio médico.

La clave, en cualquier caso, es la rapidez. Si alguien nota síntomas que van más allá del picor o una ligera urticaria, lo adecuado es acudir a urgencias o llamar a los servicios de emergencias. Las reacciones alérgicas evolucionan rápido y no conviene esperar a que la situación empeore.

La alerta sobre el clavo molido ha servido, una vez más, para recordar algo que a veces olvidamos: revisar un bote no lleva ni diez segundos y puede evitar un susto. Basta con darle la vuelta, buscar el número de lote y, si coincide con el identificado por AESAN, actuar en consecuencia. Para quienes no tienen alergia, todo sigue igual. Para quienes sí la tienen, conviene no correr riesgos.