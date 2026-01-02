La Aemet avisa a la población: las cabalgatas de Reyes que tomen nota de lo que puede pasar

Las cabalgatas de Reyes deben tomar nota de lo que puede pasar en estos días, la AEMET avisa a la población de lo que nos espera con esta previsión del tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar en estos días en los que realmente todo puede cambiar. Sin duda alguna, llega lo peor de un invierno que acaba de empezar. Estaremos pendientes de unos cambios en los que todo puede acabar siendo posible, con la mirada puesta a una previsión que se prepara peor de lo esperado.

Los expertos no dudan en alertar de algunos datos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a unos cambios en los que la realidad puede acabar siendo la que nos hará pensar en este fenómeno que puede ser el que nos afectará de lleno. Estos días en los que realmente podemos empezar a ver llegar esa situación del todo inesperada. En una de las fechas más importantes del año, con unos Reyes Magos que pueden darnos más de una sorpresa inesperada en estos días en los que todo puede ser posible.

Avisa la AEMET a la población

La población recibe este aviso de la AEMET en la que el tiempo se convierte en protagonista, con algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa en una de las fechas más importantes del año.

Lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Con una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente el cambio que queremos poner en práctica acabará siendo una realidad.

Este invierno ha empezado de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Con la mirada puesta a un descenso de las temperaturas en las que nos ha dado una situación del todo inesperada. Este día en la que realmente todo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Es hora de saber qué puede pasar con este cambio que vamos a vivir con la AEMET siendo protagonista. Es momento de saber qué puede pasar en una de las fechas en las que estar al aire libre es una necesidad. Los Reyes Magos llegarán puntuales a su cita de una forma que hasta la fecha no sabíamos.

Esta es la previsión del tiempo para la cabalgata de Reyes

La cabalgada de Reyes ha dado una previsión del tiempo que poco a poco se va poniendo en consideración. A medida que nos acercamos a esta fecha, vamos sabiendo lo que puede pasar en estos días que hasta el momento no podríamos ni imaginar.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «A una semana vista, los modelos meteorológicos empiezan a dibujar un escenario realmente invernal para los días previos y posteriores a la llegada de los Reyes Magos con nieve incluida. No se trata aún de una previsión cerrada, pero sí de una configuración atmosférica que merece ser seguida. Los mapas muestran la localización al suroeste de la borrasca Francis, impulsando aire templado y húmedo de origen subtropical hacia la Península, mientras que, al mismo tiempo, aire frío podría canalizarse hacia el sur de Europa entre un potente anticiclón en el Atlántico norte y varias borrascas situadas sobre el continente europeo. El resultado de esta disposición sería una interacción entre masas de aire muy distintas sobre España, una situación clásica que, en el pasado, ha sido responsable de episodios de nevadas relevantes».

Siguiendo con la misma explicación: «Aquí es donde se centra la atención. La borrasca atlántica —bautizada como Francis— podría debilitarse y desplazarse hacia el entorno del Estrecho y el Mediterráneo occidental, mientras un anticiclón atlántico favorecería una entrada de aire polar continental. Este escenario provocaría un descenso térmico acusado, cielos cubiertos en buena parte de la Península y precipitaciones que podrían ser intensas en zonas del litoral mediterráneo y moderadas en la fachada atlántica. En la última actualización del modelo europeo, la nieve aparece en zonas del centro-este y del este-sudeste peninsular, aunque el alcance final sigue siendo incierto».

El cambio de tiempo puede ser inminente: «Durante el día 3, los modelos también contemplan una entrada de aire frío continental por el extremo norte, donde las precipitaciones podrían caer en forma de nieve a cotas bajas. Aunque las temperaturas tenderán a subir de forma general, al final del periodo podrían iniciarse descensos. Las heladas irán perdiendo extensión e intensidad, y el viento soplará mayoritariamente de componentes sur y este, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas expuestas». Tocará esperar para ver qué es lo que pasará en estos días que tenemos por delante.