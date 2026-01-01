La nieve está asegurada en Año Nuevo: Meteored avisa de una nueva Filomena en estas zonas de España

Meteored avisa de una nueva Filomena en algunas zonas de España en las que la nieve está asegurada en Año Nuevo. Tendremos que empezar a prepararnos para un cambio que puede llegar a ser especialmente complicado de tener en consideración. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de conocer en primera persona qué puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Tendremos que ver qué es lo que nos está esperando en estos días.

Los expertos no dudan en asegurar unas nevadas que acabarán siendo las que nos marcarán muy de cerca. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con esta nieve que acabará siendo una realidad en estos días en los que el tiempo será uno de los grandes protagonistas. Estaremos pendientes de conocer algunos cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. El frío es algo común en estos días que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estos momentos en los que todo puede acabar siendo posible.

Está asegurada la nieve en Año Nuevo

Este Año Nuevo estaremos muy pendientes de un cambio que puede ser el que nos acabará marcando de lleno. Con ciertas tendencias que pueden acabar siendo lo que nos afectará en unas jornadas en las que realmente todo puede ser posible.

Es hora de saber en primera persona qué puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta ante una serie de peculiaridades en las que el tiempo acabará haciendo acto de presencia en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo una realidad que nos golpeará de lleno en unos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos hará estar pendientes de esta previsión del tiempo.

La nieve acabará siendo la gran protagonista de estos días en los que vamos a vivir un episodio similar al que vimos hace unos años, con una Filomena que realmente puede acabar convirtiéndose en una amenaza que tenemos más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Meteored avisa de la llegada de una nueva Filomena

La nueva Filomena puede hacerse realidad, la borrasca Francis ha hecho que muchos meteorólogos estén pendientes de este elemento que puede acabar convirtiéndose en el referente de unas jornadas en las que el descenso de las temperaturas y la nieve acabará siendo una realidad.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «En estas últimas horas están circulando rumores y mapas sobre la llegada de una «nueva» Filomena a España a partir de este fin de semana. Como ya explicamos en Meteored, en los primeros días del 2026 la situación meteorológica estará condicionada en nuestra geografía por la borrasca de alto impacto Francis, que dejará un temporal de lluvia, viento y (posiblemente) nieve en amplias zonas. La configuración atmosférica en el Atlántico norte y Europa será muy compleja en las próximas jornadas. Por un lado, desde el Atlántico llegará Francis; por otro, un bloqueo en omega favorecerá que España quede bajo el ramal descendente del chorro polar, por lo que posiblemente masas de aire polares o árticas consigan descender bastante al sur».

Lo que puede pasar en estas próximas horas pone los pelos de punta: «A partir del sábado la borrasca Francis se aproximará al sur peninsular, impulsando aire templado y húmedo, mientras que una irrupción polar o ártica podría llegar desde el norte, produciéndose un choque de masas de aire sobre la Península, una situación extremadamente compleja. Esta circunstancia provocará que probablemente sobre nuestra geografía se produzca un «choque» de masas de aire entre el domingo y el martes. Francis impulsará en primer lugar aire subtropical húmedo y templado hacia nuestra geografía, a su vez que llegará el aire polar o ártico desde el norte. Dependiendo de la evolución de la borrasca, estas masas frías podrían penetrar más o menos en la España peninsular».

La situación puede ser muy diferente a como nos esperaríamos: «En los días previos de Filomena hizo bastante frío y de forma persistente en España. En cambio, Francis impulsará antes vientos templados del sur, impulsando una masa de aire más suave antes del previsible descenso térmico. La situación recuerda más a la de Reyes de 2018, cuando nevó en cotas bajas en amplias zonas de Castilla y León o en alto-medio Ebro, por ejemplo. Además, hay que recordar que en los últimos años se han producido otros grandes temporales invernales no tan mediáticos como Filomena, que se cebó con la ciudad de Madrid y otras capitales del interior. Tampoco hay que olvidar la ola de frío que le sucedió después. Pero también tenemos el antecedente de Gloria y otros episodios sin nombre, pero con impactos importantes en diversas regiones de la Península».