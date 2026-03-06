Kiko Matamoros estalla contra Carlo Costanzia y pone los puntos sobre las íes: «Te voy a bajar los humos»

El conflicto de los Matamoros ha alcanzado su punto más alto. Lo que comenzó como una serie de comentarios y pullas entre primos ha derivado en acusaciones de supuestas amenazas, intimidación y la intervención directa de Kiko Matamoros, quien ha decidido tomar partido de manera contundente por sus hijos. La disputa, que ya había generado titulares por las diferencias entre Diego y Laura Matamoros con su primo Carlo Costanzia, ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento abierto que promete mantenerse en el centro mediático durante los próximos días.

Diego y su hermana Laura fueron los primeros en iniciar la guerra. Lo hicieron mediante comentarios cargados de indirectas y críticas hacia Carlo Costanzia, buscando provocar una reacción que, según su versión, no tardó en llegar. Sin embargo, el enfrentamiento no se limitó a simples palabras. Ambos hermanos denunciaron públicamente supuesta intimidación, describiendo la situación como amenazante. Incluso, Diego llegó a aconsejar a su hermana presentar una demanda

La reacción de Carlo Costanzia no se hizo esperar. El hijo de Mar Flores puso en marcha a su equipo de abogados para preparar una serie de demandas, defendiendo su posición y delimitando lo que considera ataques injustificados por parte de sus primos.

Por su parte, Laura Matamoros denunció públicamente la presunta amenaza de su primo, señalando que su intención era utilizar los platós de televisión para revelar información personal. Esta situación ha generado un efecto dominó dentro de la familia, provocando la reacción inmediata de Kiko Matamoros, quien ha decidido intervenir personalmente y sin filtros. El colaborador, conocido por su carácter firme y directo, se ha mostrado decidido a defender a sus hijos, dejando claro que no permitirá que Carlo Costanzia los intimide ni los amenace.

Kiko Matamoros ha estallado

En su intervención en su nuevo espacio, Los Kikos, Kiko Matamoros se desahogó y expresó sin rodeos su enfado: calificó de «descerebrado» a su sobrino por sentarse en un plató a hablar de la situación, aunque sostuvo que sus hijos tienen pleno derecho a expresar su versión de los hechos.

«Vas a gritar en la calle a quien yo te diga. La denuncia te la va a poner mi hijo. Ayer me enteré de que has amenazado la integridad de mi hijo por hablar de ti. Te vas el viernes a sentar en un plató, eres un descerebrado. ¿Está orgullosa tu hembra? ¿Está orgullosa la abuelita Terelu? Siempre te he defendido dentro de los límites que eres defendible, que es muy poco. He sido generoso con tu madre, aunque tu madre no lo piense. No te paso ni una. A mis hijos no les amenazas, ellos hablan libremente», afirmó.

El enfrentamiento entre ambas partes refleja un choque familiar, pero también un debate sobre los límites de la exposición mediática. Mientras Matamoros insiste en que sus hijos pueden hablar libremente de su experiencia personal y protegerse de posibles amenazas, Carlo Costanzia busca zanjar el asunto en privado e incluso ha pedido ayuda a la justicia, como veremos más adelante.

Kiko ha sido contundente, anunciando que no permitirá que su sobrino continúe con lo que considera un comportamiento abusivo. «Chulo, te voy a bajar los humos y te los voy a bajar bien. Llámame a mí y nos vemos tú y yo, y me dices a la cara lo que me difamas y lo que dices de mi hijo y las amenazas. Mis hijos hablan de quien les da la gana, golfo barato», sentenció, en un mensaje directo y cargado de firmeza.

La intervención del colaborador evidencia la determinación de la familia Matamoros de proteger su intimidad y su reputación, así como de marcar límites claros ante cualquier intento de manipulación o presión externa.

Carlo Costanzia recurre a la justicia

Los abogados de Carlo Costanzia, por su parte, han comenzado a tomar nota de los límites y líneas rojas que, según ellos, han sido traspasados en este conflicto familiar. La estrategia legal apunta a salvaguardar la integridad de Carlo frente a lo que consideran ataques injustificados, mientras la familia Matamoros ha decidido que cualquier intento de intimidación será respondido con acciones legales. Diego y Laura, respaldados por su padre, buscan defender su versión de los hechos y protegerse de las supuestas amenazas y asegurar que su intimidad no sea vulnerada por terceros.

El conflicto ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento mediático que continuará desarrollándose en los próximos días. La familia Matamoros ha dejado claro que no retrocederá y que cualquier intento de vulnerar la seguridad o la dignidad de sus hijos será enfrentado con determinación y medidas legales.

Con todo lo anterior, el futuro del conflicto parece estar marcado por la confrontación directa y la mediación televisiva. Las próximas intervenciones públicas y legales definirán cómo se resolverá esta disputa y qué límites serán establecidos en torno a la exposición mediática de los Matamoros. Por ahora, la firme determinación de Kiko y la implicación de sus hijos han convertido este episodio en uno de los enfrentamientos familiares más destacados del momento.