Carlo Costanzia sorprende en ‘Decomasters’ con un striptease: «La pistola era doble sentido»

La 1 de Televisión Española ha comenzado el 2026 con muchas apuestas arrolladoras, de eso no cabe duda. Uno de los estrenos que más tiene cautivado al público es Decomasters, el formato de construcción y decoraciones. Una apuesta audiovisual con la que la cadena no está defraudando a nadie y que, el pasado 23 de febrero, nos presentó una nueva entrega. De esta manera, la audiencia pudo comprobar cómo Carlo Costanzia saldó la promesa que tenía pendiente con los miembros del jurado y con el cliente. Y es que todo sucedió cuando Lorenzo Castillo y la editora, Marta Riopérez, acudieron al local junto a Tomás.

El objetivo de la visita era supervisar cómo estaba avanzando la reforma, pero los visitantes le recordaron al participante el compromiso que había aceptado hace tiempo. Lejos de negarse o dejarlo pasar, el joven escogió a Samantha Vallejo-Nágera como su espectadora principal. «¡Samantha, Samantha!», anunció. Fue entonces cuando la pareja de Alejandra Rubio comenzó a quitarse la ropa. Una situación que era seguida por sus compañeros, que no podían evitar reírse. Y es que, Carlo Costanzia dejó la vergüenza de lado e hizo frente al reto. Ante ello, Mar Flores, su madre, optó por mirar a otro lado. Pues, aunque se estaba riendo, era un momento un poco incómodo para ella.

Carlo Costanzia protagonista del último programa de ‘Decomasters’

Completamente en ropa interior, el joven hizo un pequeño guiño que no dejó indiferente a los presentes. «La pistola era para el doble sentido», explicó entre carcajadas. Tras ello, los concursantes optaron por opinar del momento y la reacción de Samantha. Y es que, la cara de ella era todo un poema. «Samantha no se ha visto en otra» o «Está cabreada», eran los comentarios que se podían escuchar.

Por su parte, otro de los miembros del jurado se sinceró: «Estoy fascinado». Tomás, el cliente de la reforma, también quiso opinar sobre el momento que protagonizó Carlo Costanzia. «Ha sido buenísimo», comentó. Un momento que concluyó con numerosos aplausos y risas, puesto que Decomasters está siendo toda una caja de sorpresas para la audiencia, de eso no cabe duda.

Participantes de ‘Decomasters’

Esta edición del formato comenzó el pasado mes de enero y, desde entonces, hemos podido ver a varias celebridades darlo todo entre construcciones. De esta manera, Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia; Antonia Dell’Atte y María Zurita; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Eduardo Navarrete y la Terre; Raquel Meroño y Belén López; King Bru y Andrea; Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija, Palito; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son los participantes.

Horario y cómo ver ‘Decomasters’

Para poder verlo, tan solo es necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española después de la emisión de La Revuelta. Cada lunes, a las 22:50h (hora antes en las islas Canarias). Eso sí, en el caso de no poder ver el estreno en directo o por televisión, que no cunda el pánico.

Gracias a la plataforma de RTVE es posible ver los contenidos del grupo de comunicación donde y cuando se desee. Una manera mucho más cómoda y al alcance de todos, además de que es gratuita. Para disfrutar de ella, desde cualquier dispositivo, es necesario descargarse la app de RTVE Play o acceder a través de la página web oficial.