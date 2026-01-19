‘Decomasters’: lista completa de concursantes (y parejas) del programa de TVE

No es ningún secreto que RTVE está poniendo toda la carne en el asador para esta temporada que tantísimas alegrías les está dando. No solamente están repitiendo éxito en muchos formatos, sino que también están cosechando grandes datos con otros nuevos, como es el caso de Hasta el fin del mundo. Por si fuera poco, tienen entre manos el estreno de otros tantos proyectos como son Top Chef: Dulces y famosos y Decomasters. De hecho, este último programa, presentado por Patricia Montero, tiene previsto su estreno este lunes 19 de enero, después de La Revuelta, en La 1 de Televisión Española. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la lista completa de concursantes (y parejas) de esta edición de Decomasters que promete no dejar indiferente a nadie, ni mucho menos.

Isa Pantoja y Asraf Beno

Se trata de una de las parejas estrella de esta primera edición de Decomasters. Se conocieron en GH VIP y, desde entonces, han estado juntos. Tanto es así que, incluso, no solamente se han dado el «sí, quiero», sino que también hace unos meses tuvieron a Cairo, su primer hijo en común.

Mar Flores y Carlo Costanzia

Es la primera vez que la modelo participa en un concurso de estas características. Además, lo hace junto a su hijo, Carlo Costanzia. El joven, desde que se hizo pública su relación con Alejandra Rubio, con quien tiene un hijo, se ha convertido en uno de los personajes del corazón más recurrentes. Madre e hijo unirán fuerzas para sorprender a los espectadores de La 1 de Televisión Española.

Gemeliers

Los hermanos Daniel y Jesús Oviedo se adentran en una nueva experiencia televisiva tras haber participado, hace años, en Secret Story o, incluso, Tu cara me suena. Por lo tanto, en esta ocasión, formarán parte de un programa que es completamente diferente a lo que se han enfrentado a lo largo de su trayecto

Colate y Samantha Vallejo-Nágera

Los hermanos han formado equipo para disfrutar de esta experiencia. A ella era habitual verla en televisión como parte del jurado de MasterChef, pero él se ha enfrentado a diversos retos televisivos a lo largo de su trayectoria. Entre otras cuestiones, ha participado en diversos concursos como es el caso de Mira quién baila o, incluso, Supervivientes.

Lucía Dominguín y Palito Dominguín

Madre e hija están más que acostumbradas a trabajar juntas. Tanto es así que, incluso, cuentan con su propio libro, titulado Casa Dominguin. Además, ambas tienen experiencia en concursos, puesto que Lucía formó parte de la quinta edición de MasterChef Celebrity, mientras que Palito puso rumbo a Honduras para participar en Supervivientes 2021.

Canco Rodríguez y Eduardo Casanova

Los actores, que han trabajado en Aída, se unen a la lista de confirmados para la primera edición de Decomasters. A lo largo de su trayectoria, hemos podido verles en diversos concursos como es el caso de MasterChef Celebrity y Maestros de la Costura. Es más, Canco también brilló con luz propia en Tu cara me suena, donde llegó a ser finalista de su edición.

Antonia Dell’Atte y María Zurita

Ambas han tenido la oportunidad de participar en MasterChef Celebrity, donde hicieron un trabajo verdaderamente excepcional. Estamos ante una de las parejas más curiosas de esta edición, puesto que estamos convencidos de que el derroche de energía de la italiana y el temple de la prima del Rey Felipe VI van a regalarnos momentos de lo más destacados.

Raquel Meroño y Belén López

Las actrices han unido fuerzas para formar parte de Decomasters. Las amigas pondrán a prueba su confianza para demostrar lo bien que pueden llegar a trabajar en equipo. Raquel trabajará de nuevo con Shine Iberia tras proclamarse vencedora de MasterChef Celebrity en 2020, mientras que Belén participó en el talent culinario en 2021.

Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón

La frescura y la espontaneidad estarán presentes en este programa gracias a ambos, puesto que ya son rostros conocidos de La 1 por formatos como MasterChef Celebrity o Maestros de la Costura. De hecho, el diseñador se reencontrará con Belén López, con quien compartió edición en el talent culinario.

King Bru y Andy Andrea

Los influencers no han dudado en formar parte de este gran proyecto. El primero de ellos, cuyo nombre real es Bruno Berthuit, se estrenó en televisión de la mano de Next Level Chef. En cuanto a la catalana, Andrea Sánchez, es conocida por subir vídeos a redes sociales, especialmente a TikTok e Instagram, sobre humor y comedia.