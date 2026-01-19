‘Decomasters’: horario y cómo ver el estreno de la nueva edición (online y tv)

La 1 de Televisión Española continúa apostando por grandes formatos para esta temporada televisiva. Hace unos días, los espectadores de la cadena fueron testigos del desenlace de Hasta el fin del mundo. El popular formato de aventuras cerró su edición con la victoria de Andrea Compton y Jedet. Un final donde las emociones no faltaron en ningún momento, pero con el que se ha dejado un nuevo hueco en la parrilla televisiva. Por ello, ahora, el prime time de los lunes lo ocupa Decomasters. Un nuevo programa de entretenimiento que aterriza con el objetivo de superar todas las expectativas.

Según se ha informado, diez parejas de famosos se embarcarán en un reto de construcción nunca antes visto. Pues, primeramente, se dividirá a los participantes en dos grupos. De esta manera, cada uno transformará el salón de una casa familiar para tratar de evitar la exigente prueba de eliminación. Pero, no será una labor fácil. Pues, los concursantes se encontrarán con varias limitaciones por el camino. Y es que, entre otras cosas, se ha estipulado que para hacer este proyecto cada equipo contará con un presupuesto de 4.500 euros para cada salón.

Los encargados de dictaminar el grupo ganador de la prueba serán los miembros del jurado. Pero, ellos, no trabajarán solos. Pues, contarán con la ayuda del artista y diseñador Jaime Hayón. De esta manera, Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia; Antonia Dell’Atte y María Zurita; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Eduardo Navarrete y la Terre; Raquel Meroño y Belén López; King Bru y Andrea; Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija, Palito; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, serán los participantes.

Horario y cómo ver ‘Decomasters’

Tal y como se ha informado, Decomasters realiza su gran estreno de temporada este lunes, 19 de enero. Para poder verlo tan solo es necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española después de la emisión de La Revuelta. A las 22:50h (hora antes en las islas Canarias). Eso sí, en el caso de no poder ver el estreno en directo o por televisión, que no cunda el pánico.

Gracias a la plataforma de RTVE es posible ver los contenidos del grupo de comunicación dónde y cuándo se desee. Una manera mucho más cómoda y al alcance de todos, además de que es gratuita. Para disfrutar de ella, desde cualquier dispositivo, es necesario descargarse la app de RTVE Play o acceder a través de la página web oficial.

Una vez concluida la travesía del concurso, se revelará el nombre de la pareja ganadora. Pero, para ello, todavía nos quedan semanas de entretenimiento. Eso sí, lo que sí se sabe es que los ganadores conquistarán el título de DecoMasters y se alzarán con un premio de 50.000 euros. Una cifra bastante alta que donarán a una ONG. Sin lugar a duda, una apuesta muy interesante por parte de La 1 de Televisión Española. ¡No te lo puedes perder!