‘Hasta el fin del mundo’: ¿qué pareja ha ganado la primera edición?

La pasada noche del 15 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de la gran final de Hasta el fin del mundo. El popular programa, presentado por Paula Vázquez, se convirtió en uno de los últimos estrenos del pasado 2025. Una apuesta muy acertada, pues han sido muchas las personas que han seguido esta travesía por Latinoamérica de cerca. Y es que, celebridades conocidas de nuestro país se han embarcado en un viaje por ocho países. De esta manera, en la última etapa del programa, los participantes tuvieron que recorrer 2.500 kilómetros en condiciones muy extremas.

Las seis parejas han tenido que cruzar el Estrecho de Magallanes con fuertes vientos y con riesgo de corte. El paso de una frontera a otra donde el objetivo era llegar a Ushuaia. De esta manera, el programa mostró cómo los concursantes tuvieron que someterse a una serie de trabajos extras con el objetivo de conseguir dinero para poder viajar y llegar al destino final. Labores, algunas más complejas que otras, que pusieron a prueba la paciencia y tenacidad de las celebridades. Pero, como toda buena historia que se precie, esta también ha tenido que llegar a su final. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¡Te lo contamos!

¿Qué pareja ha ganado la primera edición de ‘Hasta el fin del mundo’?

La noche ha estado repleta de sorpresas. Aunque al principio de la temporada eran otros los nombres que sonaban como posibles ganadores, el resultado final ha sido muy diferente. Y es que, quien la sigue la consigue. Nunca hay que rendirse. Un lema que han tenido muy claro siempre Andrea Compton y Jedet. Pues, las amigas se convirtieron en las flamantes ganadoras de la edición.

Los segundos en seguirles de cerca fueron José Lamuño y Aldo, que rozaron la victoria. En tercer lugar, quedaron Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, que sufrieron varios inconvenientes por el camino. Todo ello para dejar en las últimas posiciones a Nia y J. Kabello (cuartos), Cristina Cifuentes y Alba Carrillo (quintas) y, en sexto lugar, Yolanda Ramos y su sobrina, Ainhoa.

Seis parejas, ocho países y 60 días de viaje, así ha concluido Hasta el fin del mundo. Respecto a las ganadoras, Andrea Compton y Jedet no pudieron evitar gritar y emocionarse de la alegría. Y es que, el cansancio y el esfuerzo mereció la pena. «Estamos en shock, cansadas y emocionadas. Pero muy felices y orgullosas porque no nos lo esperábamos. Ha sido muy guay», dijeron las vencedoras de la aventura.

«Esta victoria me ha demostrado que soy capaz de todo lo que me proponga en esta vida y me ha recordado de lo afortunada que soy de estar rodeada de amor», comentó la modelo. Recordemos, ella y Andrea Compton fueron las primeras en llegar en la etapa bautismal desde Costa Rica, en la novena y la más importante, la final. Una serie de victorias, merecidas, que las han ayudado a superar el reto del programa.