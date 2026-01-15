‘Hasta el fin del mundo’: ¿cuánto dinero se lleva la pareja ganadora del programa de TVE?

Ha sido una larga travesía, pero, por fin, los concursantes de Hasta el fin del mundo han llegado a la etapa final de su aventura. El popular show de La 1 de Televisión Española se ha convertido en uno de los más vistos de las últimas semanas. Y es que, la audiencia ha podido ver cómo rostros conocidos del panorama nacional se han reunido para recorrer varios países de Latinoamérica, con una mochila acuestas y un poco dinero de presupuesto. Una travesía que han hecho frente Andrea Compton y Jedet; Cristina Cifuentes y Alba Carrillo; Nia Correia y J Kbello; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; Aldo Comas y José Lamuño; y Yolanda Ramos y Ainoa Olivares.

Este jueves, 15 de enero, los espectadores de Hasta el fin del mundo serán testigos del gran final de la aventura. El desenlace de un programa donde los protagonistas tendrán que realizar una ruta de más de 2.500 kilómetros que les llevará hasta el definitivo punto de encuentro en Ushuaia, Argentina. Una emisión donde las emociones prometen no faltar. Y es que, entre otros aspectos, se conocerá el nombre de la pareja ganadora. Una victoria donde se descubrirá cuál es el premio que se llevan los vencedores.

¿Cuánto dinero se lleva la pareja ganadora?

De momento, se desconoce si la pareja ganadora de Hasta el fin del mundo se lleva una compensación económica. Pues, todavía no ha quedado nada estipulado. Pero, puede que sean premiados con una cantidad determinada de dinero para que la destinen a una organización benéfica.

¿Qué sucederá en el último programa de ‘Hasta el fin del mundo’?

Como avanzábamos en líneas anteriores, en el programa de hoy se descubrirá qué pareja es la ganadora de la edición. Pero, para llegar hasta este punto, tendremos que ver la última travesía por Argentina. Y es que, esta etapa es la más difícil de todas. Las parejas deben cruzar el Estrecho de Magallanes con fuertes vientos y con riesgo de corte. El paso de una frontera a otra donde el objetivo es llegar a Ushuaia.

Por el camino, el espectador podrá ver cómo Rocío Carrasco y Anabel Dueñas tiene que ganarse un sueldo como revisoras de tren y recolectoras de setas. Pues, el dinero es necesario en esta parte del concurso y ellas no están en su mejor momento. Paralelamente, veremos a Cristina Cifuentes y Alba Carrillo haciendo lo mismo para ganarse algo de dinero. Pero, la pareja tendrá que encargarse de la limpieza de barcos.

Jedet y Andrea Compton sobrevolarán campos de tulipanes en Trevelin. Una experiencia que contrasta mucho con la de Aldo Comas y José Lamuño, que conseguirán trabajo en un aserradero y sufrirán un desvío por carreteras. Todo ello para sumar las vivencias de NIA y J Kbello. Y es que, los jóvenes volverán a poner la nota musical en esta última entrega. Respecto a Yolanda Ramos y su sobrina, Ainoa Olivares, también deberán buscar trabajos extra para poder conseguir dinero. Una experiencia que no concluirá sin una evacuación de emergencia, pues los participantes serán testigos de un intenso temporal de viento.