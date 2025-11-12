Quién es Jedet: su edad, su pareja, nombre real y por qué es famosa

No es ningún secreto que Jedet, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las creadoras de contenido en redes sociales más conocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. A lo largo de estos años ha demostrado que es mucho más que una influencer, puesto que también es una gran cantante y excepcional actriz. De hecho, uno de sus papeles más significativos fue el de dar vida a Cristina Ortiz ‘La Veneno’ en la serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Por si fuera poco, recientemente, se ha hecho pública su participación en Hasta el fin del mundo, un reality presentado por Paula Vázquez en el que concursa junto a Andrea Compton. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Jedet, pero también adentrarnos de lleno en diversos aspectos de su vida personal.

Su trayectoria profesional

Carmen Jedet Izquierdo nació en 1992 y, con el paso de los años, se ha consolidado como una de las voces más visibles en cuanto a activismo y cultura popular LGTBIQ+ se refiere en nuestro país. Su salto a la fama se produjo gracias a las redes sociales, cuando se hacía llamar King Jedet. Fue entonces cuando, poco a poco, sus vídeos fueron ganando cada vez más notoriedad. Es más, publicó un libro y empezó a conceder entrevistas por las que su fama aumentó considerablemente.

Cabe destacar que, en 2017, Jedet comenzó su andadura en el mundo de la música y no fue hasta 2020 cuando obtuvo el papel que marcó un antes y un después en su vida, a nivel personal y profesional. ¿El motivo? Interpretó a Cristina Ortiz en la aplaudida serie Veneno, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. De hecho, como no podía ser de otra forma por el excepcional trabajo que hizo, Jedet recibió los elogios tanto de la crítica como del público.

Desde ese preciso instante, ha tenido la oportunidad de compaginar conciertos, actuaciones y apariciones en programas especiales, pero también ha participado en un sinfín de eventos de gran relevancia cultural, así como reivindicativa. En 2025 se confirmó su participación en Hasta el fin del mundo, un reality de TVE en el que concursa junto a la creadora de contenido Andrea Compton.

La vida personal de Jedet

Desde que saltó a la fama, siempre se ha mostrado muy abierta no solamente a la hora de hablar de su identidad de género, sino también su proceso de transición. De hecho, esa enorme visibilidad como mujer trans ha sido una parte verdaderamente fundamental no solamente en su discurso público, sino también por el gran trabajo que hace a favor de los derechos del colectivo.

En cuanto a su vida personal, Jedet se ha mostrado siempre profundamente reservada a la hora de compartir detalles sobre si su corazón está ocupado o no. Por lo tanto, se desconoce esa información. Lo que es un hecho es que los proyectos en los que está inmersa, así como las diversas apariciones públicas que realiza, siempre suelen generar un enorme interés mediático, a la par que cultural.