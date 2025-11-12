‘Hasta el fin del mundo’: lista completa de concursantes y parejas del programa de TVE

No es ningún secreto que RTVE está apostando por programas y formatos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, con la firme intención de hacer disfrutar a su audiencia de experiencias absolutamente increíbles. Un claro ejemplo lo encontramos en Hasta el fin del mundo, presentado por Paula Vázquez. En esta aventura, similar a Pekín Express, seis parejas de famosos se adentrarán de lleno en un viaje que les cambiará la vida para siempre, en muchos sentidos. Veremos cómo 12 concursantes, divididos en un total de 6 parejas, se enfrentan a una oportunidad verdaderamente única para reconectar con ellos mismos, de una manera que jamás habrían podido llegar a imaginar. Con este reto por Latinoamérica, que concluye en Ushuaia, ellos se conocerán aún más, pero también lo harán los espectadores de La 1 de Televisión Española. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de concursantes de Hasta el fin del mundo.

Andrea Compton y Jedet

Estamos, indudablemente, ante una de las parejas más sorprendentes, luchadoras y creativas de esta edición. Se hicieron conocidas por ser creadoras de contenido en redes sociales y, ahora, se han adentrado de lleno en esta oportunidad de reconectar consigo mismas, a través de un viaje que marcará un antes y un después en sus vidas.

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

Se trata de una de las parejas más sorprendentes de Hasta el fin del mundo. A pesar de tener diferentes trayectorias profesionales, lo cierto es que les une el mismo objetivo, que es demostrarse a sí mismas que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de situación, por muy complicada que sea.

Nia Correia y J Kbello

Los dos artistas tienen muchas cosas en común, como es su amor por la música y los escenarios. Hasta tal punto que, durante una de las etapas de esta aventura, tuvieron la oportunidad de componer una canción que se estrenará el próximo 21 de noviembre. En la rueda de prensa, ambos aseguraron que esta canción «habla sobre todo lo que vivimos allí».

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

Su vínculo surgió por la admiración artística y acabó consolidándose en los escenarios, donde han compartido un sinfín de proyectos que tienen como nexo la figura de Rocío Jurado. Tras esa amistad que surgió entre ellas, han querido emprender juntas ese viaje Hasta el fin del mundo. Y lo hacen con la intención de llegar las primeras en todas y cada una de las etapas. ¿Lo lograrán?

Aldo Comas y José Lamuño

Si hay algo que destacan es por su creatividad, pero también por tener ese punto de locura que puede llegar a ser necesario en este programa. Los dos actores llegan con ganas de disfrutar al máximo de esta imprevisible experiencia que tienen claro que no les dejará indiferente, ni mucho menos.

Yolanda Ramos y Ainoa Olivares

Tía y sobrina no han dudado en aceptar la propuesta de participar en Hasta el fin del mundo. Se trata de un espectacular reto que ambas afrontan con curiosidad pero, sobre todo, con muchísima ilusión. Sobre todo porque son conscientes de que se trata de algo tremendamente distinto a lo que han hecho hasta el momento. ¡Se lo van a pasar en grande, estamos convencidos!