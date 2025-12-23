Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Curro encuentra a Ángela inconsciente tras leer su carta de despedida

La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado lunes 22 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 739 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Martina toma una decisión. La mujer siente mucha culpa, por lo que decide continuar su relación con Jacobo. Una situación que no pasa desapercibida. De hecho, Adriano la felicita por la reconciliación con su amado. Pero, lo que no se imagina es que ella está lejos de estar feliz con esta decisión.

Ángela se realiza la prueba del vestido. Un tenso momento que es presenciado por Curro. Y es que, el joven no puede evitar ver el momento con mucho dolor. A esto hay que sumar el hecho de que Toño confronta a Enora por su engaño y le deja claro que se siente incapaz de volver a confiar en ella. Asimismo, respecto a María Fernández, la joven deja de ocuparse de todo lo concerniente a la boda. Pues, consideran que es lo mejor para ella. Paralelamente, Petra advierte a Teresa sobre su cercanía con Cristóbal. Además, tras lo acontecido, sospecha que María Fernández podría estar embarazada. Así pues, lejos de quedar aquí, Lorenzo accede a anular la boda con Ángela a cambio de un acuerdo con Alonso. Pero, tan solo fue una falsa ilusión, pues, al ver la felicidad de Curro, se retracta y rompe el trato. Todo ello sumado al hecho de que el detective contratado por Leocadia llega con novedades sobre la Condesa de Campos y Luján.

¿Qué sucede en el capítulo 740 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 23 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, Adriano se queda sin palabras antes las noticias que trae el detective. Y es que, ahora, se ha podido saber qué es lo que ocurre con Catalina. Sin embargo, lo que no saben es que toda esta información es pura mentira e invención de Cristóbal. Mientras, Enora y Toño se sinceran y tienen una conversación muy personal.

Ambos deciden hablar del daño de la relación. Un intercambio de palabras donde ella le confiesa que se siente confusa sobre lo que siente. Paralelamente, Adriano le admite a Martina que su beso sí fue real y honesto. Por su parte, Ángela, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, decide escribirle una carta a Curro. Unas últimas letras de despedida antes de casarse con otro.

Pero, al día siguiente, en la boda, Leocadia, Alonso y Lorenzo notan la ausencia de la novia. Curro recibe la carta de Ángela y al leerle decirle salir en su busca. De esta manera, el joven la encuentra inconsciente en su habitación. Pues, al parecer, ha ingerido un potente medicamento.