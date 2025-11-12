Paula Vázquez confiesa a David Broncano que tiene menos sexo que Rosalía: «Ya me da cosa»
La presentadora respondió a las preguntas clásicas de 'La Revuelta'
La Revuelta, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Tras la histórica visita de Rosalía el pasado lunes 10 de noviembre, en la que la artista consiguió hacer récord de audiencia en el programa que presenta David Broncano, el Teatro Príncipe Gran Vía recibió a Paula Vázquez. La presentadora gallega reconoció estar «muy nerviosa» pero, aun así, tiró de profesionalidad para presentar Hasta el fin del mundo, un programa similar a Pekín Express en la que varios famosos se adentran en una aventura que les cambiará la vida. Por lo tanto, estamos ante una competición de viajes en la que los participantes recorrerán 15.000 kilómetros atravesando un total de ocho países hasta llegar a Ushuaia. Cabe destacar que en Hasta el fin del mundo no hay expulsados y concursan un total de seis parejas.
«¿Nadie ha fallecido?», alcanzó a preguntar David Broncano. Tras reírse de la ocurrencia del presentador, la gallega reconoció que hace relativamente poco tiempo que regresaron a España de esta aventura, y que todavía tiene cierto jet lag de la grabación. «He visto volcanes, desiertos… Una pasada», comentó, respecto al programa Hasta el fin del mundo. Fue entonces cuando se sinceraron respecto a las experiencias que ambos han tenido en televisión. Es más, recordaron que, en más de una ocasión, a Paula Vázquez le ha tocado dar las Campanadas. Una oportunidad que David Broncano aprovechó para confirmar que este año no repetirá como presentador de las Campanadas en Televisión Española: «Me gustó, pero no tanto como para no estar en el monte». Lo que nadie esperaba es que, en un momento dado de la entrevista, además de darle una pegatina de su nuevo programa, Paula Vázquez fuese a repetir el pique de Rosalía con el presentador de La Revuelta.
Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a retarle a un pulso. De nuevo, el jienense perdió, pero fue acusado de volver a dejarse ganar. «Muy fuerte desde el principio. ¡Pensaba que ibas a darle un poco más de tensión!», comentó el también humorista. «Ya, quizá por eso no follo», respondió Paula Vázquez, dejando completamente sorprendida al público allí presente.
Un comentario que David Broncano aprovechó para formular las dos preguntas clásicas de La Revuelta. Fue entonces cuando la presentadora de Hasta el fin del mundo hizo una confesión: «Llevo muchos días pensando en esto porque me da mucha vergüenza». Poco después, reconoció que había tenido menos sexo que Rosalía: «Cero patatero».
Posteriormente, la gallega dio a conocer el verdadero motivo de su celibato. Entre otras cuestiones, hizo público un audio de una amiga con la que habló de este tema, y a la que explicó la gran cantidad de requisitos que exigía: «No sé cómo suena, pero puedo estar sin tíos y puedo estar sin sexo. O sea, sin sexo no, sino sexo con otros». Y añadió: «Primero, porque no me fío. Meterme una poll* que no conozco bien, ya me da cosa. Y encima, tanto preámbulo para luego… que no, yo ya me hago mi comidita».
En cuanto a la pregunta de cuánto dinero tenía en el banco, Vázquez tiró de sinceridad: «Llevo más de 30 años en la tele… así que tres veces más que tú». Por si fuera poco, la gallega quiso ir mucho más allá: «No tengo ni idea, aunque nuestros sueldos son públicos», recordó, aunque sin dar una cifra exacta en directo.
Temas:
- Televisión Española (TVE)