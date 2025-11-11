Rosalía responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: «No me puedo quejar»

Este lunes 10 de noviembre, La Revuelta comenzó una nueva semana con una de las invitadas más esperadas de esta temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Rosalía. El pasado viernes 7 de noviembre, la catalana lanzó LUX, su nuevo álbum. Las expectativas eran verdaderamente altas tras el estreno de canciones como Berghain pero, una vez más, ha sabido superarlas con creces. De esta forma, no dudó en pasarse por el Teatro Príncipe Gran Vía para charlar con David Broncano sobre este proyecto que, indudablemente, va a marcar un gran punto de inflexión en su trayectoria profesional. Debemos tener en cuenta que la visita de Rosalía a La Revuelta es algo excepcional, puesto que, hasta ahora, únicamente había visitado El Hormiguero. Es más, lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones, por lo que se intuía que la primera entrevista en televisión para presentar su álbum fuese con Pablo Motos.

Pero nada más lejos de la realidad. Así pues, en su paso por el programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, Rosalía no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más honesta, cercana y, sobre todo, espontánea. Por lo tanto, aprovechó esta entrevista no solamente para compartir diversos detalles sobre su nuevo álbum LUX y su espectacular e impresionante proceso de creación, sino que quiso hablar y sincerarse como nunca antes de su círculo más cercano. «Mi padre a día de hoy no trabaja, pero él se dedicaba a ayudar a que se hicieran naves industriales», comentó la artista catalana durante su paso por La Revuelta. Lejos de que todo quede ahí, la invitada quiso ir mucho más allá: «Mi madre siempre ha trabajado en una empresa de hacer placas metálicas pero, hace unos ocho años, dejó de trabajar ahí para ayudarme en todo», explicó.

Rosalía responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

Como suele ser habitual en este programa, en un momento dado de la entrevista, David Broncano se animó a hacer a Rosalía las dos preguntas clásicas. Fue entonces cuando la artista, respecto a la pregunta del dinero en el banco, tiró de humor a la hora de responder, dejando claro que no quería compartir una cifra exacta: «No me puedo quejar, estoy muy agradecida».

La segunda cuestión, que es la de relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días, la invitada de La Revuelta fue directa: «Cero. Celibato». Una respuesta que provocó las risas entre el público asistente. Fue entonces cuando Rosalía quiso compartir con David Broncano una anécdota de lo más inusual: «Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso».

La artista, agradecida con David Broncano: «Me lo he gozado»

Antes de despedirse, Rosalía no dudó en hacer saber al presentador de La Revuelta lo mucho que había disfrutado de la entrevista: «Me lo he gozado. Nunca había estado en un programa tan a gusto». Un comentario que muchos usuarios en redes sociales lo tomaron como un dardo envenenado a El Hormiguero. «Se siente como estar en el sofá de tu casa, literal, hablando con un amigo. Y eso es muy valioso», aseguró la invitada.