Violeta Mangriñán y Fabio se reencuentran después de dos meses separados: «Juntos de nuevo»

Fabio Collorichio vuelve a estar junto a Violeta Mangriñán y sus hijas, a las que hace más de dos meses que no veía. En un principio esa separación iba a ser más corta, pero todo se ha ido alargando hasta llegar a los tres meses, un tiempo enorme en el que la influencer ha tenido que hacer frente a los rumores de crisis. Para acallarlos, el italoargentino ha vuelto con ellas días antes de Navidad, con lo que parece desactivar esa posible crisis.

El motivo del viaje no fue otro que acudir a la llamada de su padre para ayudarle con sus negocios en Argentina, por eso decidió esperar al final del verano, cuando sus compromisos como cantante le dejaron libre su agenda. Tras unos meses de gran trabajo, en octubre decidió marcharse para echar una mano en los negocios familiares, por lo que ha estado lejos de su casa más tiempo de lo esperado.

En un principio era para un mes, pero las cosas se han ido alargando a lo largo del tiempo y al final han sido dos meses lejos. Aunque la familia de Fabio prefiere estar lejos de los focos, sí que parece que tienen empresas de éxito en su país natal (Argentina), por lo que ha ido a ayudar en lo posible, aunque no ha dado más detalles.

Pese a todo, Collorichio ya está en Madrid junto a su pareja y sus niñas, por lo que podrá estar con su familia esta Navidad. Su llegada ha sido muy emocionante, por eso ha querido compartirla en redes sociales con sus seguidores en un emotivo vídeo. ¿Será el momento de que por fin anuncien su esperada boda?

Era la propia Violeta Mangriñán la que explicaba hace semanas en el podcast En todas las salsas, de Mediaset, cómo estaba llevando la distancia. «Lo he llevado mejor de lo que pensaba. Me parece genial y muy sano que cada uno podamos tener nuestras cosas, que podamos separarnos un mes y que no se acabe el mundo. Pensaba que lo iba a pasar mal porque, aunque somos personas muy independientes, un mes con las niñas sola se me hacía bola», decía.

Aunque ha habido rumores de crisis, lo cierto es que los dos han dejado claro que no hay nada de eso. «Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con la que se ama», escribía la influencer en el vídeo en el que se podía ver a su pareja abrazando a sus pequeñas.

El vídeo, que debía ser un momento de gran felicidad, no ha evitado que también haya críticas para la valenciana. Algunos usuarios de Instagram han criticado que todo fuese una puesta en escena para poder grabar un supuesto vídeo emotivo, algo a lo que ella ha querido contestar. «Está grabando mi suegra porque le dio la gana, nadie se lo pidió», así ha salido a responder a las críticas de los que aseguran que expone demasiado su vida privada con tal de tener contenido para sus redes.