Ni los calçots ni la crema catalana: el plato típico de Cataluña al que Miguel Ángel Muñoz no se puede resistir

Hay diversidad de platos especiales que forman la gastronomía de Cataluña, y además cautivan a actores y cantantes. Los calçots son adorados por cada vez mayor cantidad de personas pero hay un plato típico de Cataluña al que Miguel Ángel Muñoz no se puede resistir. Descubrimos cuál es y la manera en que lo suele elaborar.

Desde que ganó la edición de Masterchef celebrity, el actor se ha convertido en todo un “cocinillas” y suele colgar diversos videos donde muestra sus artes culinarias. En una entrevista a La Vanguardia, Miguel Ángel Muñoz, reveló cuál es el plato típico de Cataluña al que no se resiste, es más, suele cocinarlo de una manera algo mas especial. Hablamos de la salsa all i oli, sí, pica un poco, pero siempre dependiendo de la cantidad de ajo que se incorpore.

El plato típico de Cataluña que gusta a Miguel Ángel Muñoz

La salsa all i oli no es tan fácil de hacer. Si no estás atento a la mezcla de aceite y ajo y no remueves correctamente puede cortarse y hay que tirarla y empezar otra vez para obtener una salsa consistente y también muy rica.

Según Turismo de Barcelona, esta salsa necesita pocos ingredientes y es de fácil elaboración pero no es tan sencillo como uno puede pensar desde un primero momento. En un mortero con un poco de sal, se pican los ajos hasta tener una pasta muy fina. A continuación, se añade el aceite gota a gota y se va removiendo sin parar con la mano del mortero, siempre en el mismo sentido, hasta conseguir una salsa muy espesa y compacta.

Ahora bien, hay variaciones: se le puede añadir una yema de huevo antes de comenzar a montar la salsa y se puede hacer con batidora eléctrica. También depende de la cantidad de ajos que se le quiera poner , pues entonces picará más o menos.

Cómo suele hacer este plato típico de Cataluña Miguel Ángel Muñoz

El actor no solamente come esta salsa si no que también de atreve a cocinarla, pues ya sabemos que se le da bien hacer platos deliciosos.

En la entrevista a La Vanguardia, el actor declaró que durante el verano le gusta comer el alioli, si bien no le cae muy bien al estómago, «pero lo pido en todos los sitios», comentaba. MAM lo hace muy suave, pero picante, que está muy rico. «Con muchísimo menos ajo y añadiendo unos chiles rojos. Te queda perfecto para que pique lo justo y con un color rosadito». En este caso, los chiles son una invención suya que hace que pique mucho más , porque el tradicional all i oli de la comunidad no lleva chiles. Pero como otros tantos platos admite diversas variaciones y esto es lo que enriquece la cocina actual.

Dónde comer los mejores all i oli

Depende porque existen diversidad de restaurantes en los que esta salsa acompaña a carnes, junto a los calçots y muchas otras riquezas gastronómicas. Si bien antaño era bastante común que cuando pedías carne o pollo a la brasa, o una fideuà traían por defecto el all i oli, es una costumbre que, aunque no del todo, empieza a perderse y entonces lo debes pedir en el restaurante. En algunos lugares te hacen pagar la salsa aparte.

Sr. Antúnez

En gràcia, tiene una carta moderna pero marcada por los platos más tradicionales de la cocina catalana. En el apartado de entrantes, las especialidades de barra se reinventan: de las ostras frescas y el surtido de gildas, se pasa a propuestas clásicas pero audaces como la majestuosa ensaladilla rusa de gambas de Sr Antúnez -que era ni más ni menos que el gobernador de Barcelona a finales de siglo XIX-, las bravas con kimchi y allioli de ajo negro, o el bikini de sobrasada con queso Mahón y huevo de codorniz.

SíSí

SíSí suma elaboraciones frescas como su sabroso guacamole con torreznos crujientes o los elotes con queso Mahón y mayonesa de lima; así como carnes, pescados y mariscos cocinados la brasa como el pollo frito con alioli de chipotle, zamburiñas con salsa macha, lubina con mantequilla de chipotle o el pollo a la barbacoa con aliño de piña y habanero. Como vemos, las variaciones del all i oli más popular son muchas y no tienen fin.

La Terraza del hotel Pulitzer

La Terraza del Pulitzer ofrece una carta de street food sofisticada e inspirada en diferentes cocinas mediterráneas, ideal para comer con las manos sin renunciar a la calidad. Entre los imprescindibles para picar al ritmo de la música destacan opciones vibrantes como las brochetas de atún moruno con ensalada mediterránea y la brocheta de cordero sobre pan de pita y tzatziki, su hamburguesa a la brasa o el falafel con puré de calabaza, además de clásicos del tapeo con un twist, como croquetas de pollo moruno y alioli de ajo asado o las bravas con salsa piri-piri y alioli.