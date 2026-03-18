No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Paloma San Basilio se ha convertido en una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente llama poderosamente la atención por su angelical voz y su elegancia, sino también por sus canciones, puesto que consiguen llegar al alma en cuestión de segundos. Recientemente, la artista es noticia por algo que nada tiene que ver con su música, sino por una anécdota que ha dado a conocer durante su paso por el programa de Julia Otero en Onda Cero. Paloma San Basilio acudió a este espacio para hablar de su retirada de los conciertos, pero también para sincerarse como nunca sobre su actual carrera en el teatro con la obra Dulcinea. A lo largo de su trayectoria, ha podido vivir un sinfín de anécdotas y, precisamente una de ellas, tiene vinculación con Donald Trump.

Todo comenzó cuando la artista reconoció que el presidente de Estados Unidos «no tenía arreglo ni cuando era más jovencito» y que «se veía venir que iba a hacer lo que le diera la gana», reconoció en Julia en la onda. Y todo después de rememorar una anécdota que tuvo lugar hace décadas y que tenía como protagonista a Donald Trump. En un momento dado de su trayectoria profesional, Paloma San Basilio fue contratada por el político republicano. «El hotel era suyo y, como era fan, me contrató para cantar en el casino de Atlantic City, y allí se presentó con su helicóptero», recordó. Lejos de que todo quede ahí, la intérprete de La fiesta terminó compartió muchos más detalles de lo sucedido: «Después vino a verme al concierto y él estaba en su mesa. Luego me llamó a la habitación del hotel».

«Una tiene un instinto y eso no tenía arreglo desde el principio. Ni cuando era más jovencito tenía arreglo este personaje», expresó la artista. Fue entonces cuando aseguró que «tenía mejores cosas que hacer», puesto que se estaba desmaquillando. Por ese motivo, no tuvo reparos a la hora de rechazar su oferta.

Es más, fue su asistente la que le comunicó al empresario que «la señora está descansando». Acto seguido, Paloma San Basilio reflexionó sobre lo sucedido: «No pasó nada, fue una tontería, pero luego mira la que está liando (…) Estoy convencida de que si le llego a decir que sí, a lo mejor no tenemos las guerras que estamos teniendo por el mundo. Pero se le veía venir».

Y añadió: «Se veía claramente que él iba a mandar y a hacer lo que le diera la gana». Esta anécdota ya la compartió hace unos meses en Espejo público, donde, incluso, añadió que Donald Trump «estaba súper emocionado» y «la miraba fascinado» mientras cantaba. “Al final se puso de pie, aplaudiendo”, recordó en el programa que presenta Susanna Griso.