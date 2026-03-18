Un patinazo del PSOE local evidencia que Casa 47 carece de solares para vivienda asequible en Elche

Casa 47, el proyecto estelar de vivienda de alquiler asequible del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, no tiene un solo solar para la construcción de viviendas en el municipio de Elche. De facto, la tercera ciudad por número de habitantes en la Comunidad Valenciana. Así lo ha confirmado este miércoles el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, tras efectuar unas comprobaciones que han evidenciado también un patinazo del PSOE local en un municipio tradicionalmente de izquierdas hasta la victoria, en mayo de 2023, del PP liderado por Pablo Ruz, actual alcalde, que gobierna con Vox.

Que Casa 47 carecía de solares para construir viviendas de alquiler asequible en un municipio con más de 245.000 habitantes era un hecho desconocido para la gran mayoría hasta que el PSOE ilicitano reclamó hace unos días a bombo y platillo,a través de su portavoz municipal, Héctor Díez, al Ayuntamiento que impulsara una promoción en el denominado sector E-21 del municipio. Esto es en la zona de Altabix-Universidad. Y que el citado solar estaba vinculado a Casa 47. Ni una cosa ni la otra. Hasta el punto de que ahora, el PSOE ha tenido que dar marcha atrás y reconocer que la información que les proporcionó la Sareb es errónea.

Los citados terrenos ni son públicos ni pertenecen a Casa 47, según ha revelado este miércoles el edil de Estrategia Municipal, sino que hace más de un año, la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, lo que se conoce como la Sareb, los vendió a los propietarios privados que llevan a cabo el desarrollo del sector «por una cantidad millonaria».

La denominada Casa 47 es, como se ha dicho, la nueva entidad estatal de vivienda y suelo en España. Está adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige la socialista Isabel Rodríguez en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Lo sucedido en Elche se produce después de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 6 de marzo, la Sareb rechazara la petición de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana para ceder una vivienda de las que tiene en la provincia de Valencia a una familia de la localidad de Burjasot que vive el drama de haber sido desahuciada. La citada familia tiene cuatro hijos menores y se había visto obligada, tras el desahucio, a vivir en un cajero de una entidad bancaria.

La negativa de la Sareb, de finales del pasado mes de febrero, se produjo porque, según transmitió la propia sociedad a la Conselleria, sus activos iban a ser traspasados en los próximos meses a la nueva empresa Casa 47 para su gestión de alquiler.