Casa 47, la entidad pública estatal de Vivienda, todavía no ha empezado a funcionar y ya necesita un rescate. La empresa con la que el Gobierno pretende garantizar el acceso a un alquiler barato ya tiene prevista «la recepción de fondos adicionales por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana»: una aportación de 260 millones de euros para el ejercicio 2026.

Según el documento en el que el Ejecutivo plasma el plan anual de Casa 47 al que ha tenido acceso OKDIARIO, ese rescate anticipado se llevará a cabo «para garantizar la viabilidad financiera de las inversiones previstas y hacer frente al incremento de costes asociados».

La entidad justifica la necesidad de recibir dichos fondos argumentando que la combinación de los recursos adicionales del Ministerio de Vivienda con la actividad propia de Casa 47 «proporcionará una base financiera estable y robusta» a la empresa.

De hecho, en su estrategia para los próximos doce meses Casa 47 cuenta con los 260 millones ‘extra’ del rescate para «asumir las inversiones planificadas con solvencia, gestionar eficazmente el incremento de costes operativos y cumplir con los objetivos establecidos de vivienda asequible y desarrollo territorial».

Por último, en el escrito se especifica que dicha cantidad «se suma» a los fondos ya previstos para el año 2025, una cifra que, a falta de presupuestos, se desconoce públicamente. También sin la partida presupuestaria definida la entidad cuenta con incorporar durante el año hasta 50 personas más a Casa 47:

«Publicada la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2025 que engloba titulaciones de diversa índole (Arquitectura, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Económicas/ADE, Ciencias Políticas, Personal administrativo, etc.), se prevé que a lo largo del ejercicio 2026 se incorporen al menos 50 nuevos efectivos en Casa 47», recoge textualmente el documento.

Por otro lado, reseñan que «sistemáticamente», para los ejercicios siguientes, la empresa irá «reponiendo los efectivos que causen baja definitiva» en la entidad «de conformidad con las correspondientes Tasas de Reposición» que aprueben «y su oportuna Oferta de Empleo Público».

Unas cuentas «sensibles»

Sea como fuere, ni la inyección millonaria adicional ni su numerosa plantilla garantizan que los planes de la empresa pública de vivienda se cumplan. Según plasma el Ejecutivo en el escrito, «los condicionantes e incertidumbres, las posibles dificultades y las amenazas que pudieran perturbar las previsiones del programa (…) están ligadas a la marcha de la economía española».

Especialmente, apunta, en lo relativo «al desarrollo del plan estratégico y a la consecución de los objetivos planteados». Y es que, señalan que los diferentes indicadores de coyuntura económica, así como la evolución de la política fiscal y monetaria podrían «provocar cambios en indicadores tenidos en cuenta para la elaboración de este presupuesto».

Tanto es así que adelantan que la evolución de los tipos de interés «puede afectar sensiblemente en las cuentas» de Casa 47, algo a lo que se sumaría la problemática que conlleva «la implicación de múltiples agentes públicos y privados» con responsabilidad en el proceso. Todo ello, lamentan, por si fuera poco que «puede dilatar su ejecución».