La financiación del Cádiz con Nomadar y Sportech despierta dudas tras el aviso de la CNMV sobre JP Financial

El entorno empresarial que conecta al Cádiz CF, el proyecto Sportech City y la compañía tecnológica Nomadar ha vuelto a situarse en el centro del debate financiero tras la advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre entidades vinculadas a un fondo de inversión promocionado por la firma JP Financial, patrocinadora del estadio del club gaditano y también asociada a operaciones relacionadas con Nomadar.

El estadio del Cádiz pasó recientemente a denominarse JP Financial Estadio tras un acuerdo comercial con esta firma, que ha incrementado su presencia en el entorno del club, de la mano del vicepresidente, Rafael Contreras. La compañía no sólo ha patrocinado el recinto deportivo, sino que también habría participado en distintas iniciativas financieras y de promoción vinculadas al ecosistema empresarial que rodea al proyecto Sportech y a la cotizada Nomadar.

Sin embargo, la atención sobre esta red empresarial ha aumentado después de que la CNMV incluyera en su lista de advertencias sobre entidades no autorizadas a varias sociedades vinculadas al denominado Capital Formula Investment Fund (CFIF), un vehículo de inversión relacionado con el mundo de la Fórmula 1 cuya promoción se ha realizado a través de firmas como JP Financial o Hossegor Invest.

El supervisor bursátil recuerda en estas advertencias que las entidades incluidas no figuran registradas ni autorizadas para prestar servicios de inversión en España, lo que implica que no están bajo su supervisión ni ofrecen las garantías habituales para los inversores.

Aunque la advertencia no se refiere directamente al proyecto Nomadar ni al Cádiz CF, sí ha vuelto a poner el foco sobre la red de empresas y promotores financieros que orbitan alrededor de las operaciones que llevaron a la tecnológica vinculada al proyecto Sportech a cotizar en el Nasdaq.

El circuito del Cádiz, Sportech y Nomadar

El debate sobre la estructura financiera del proyecto surge a raíz de varias operaciones societarias realizadas en los últimos años entre el club, Sport City Cádiz (la sociedad que impulsa el complejo tecnológico) y Nomadar.

Uno de los movimientos más analizados ha sido la conversión de un préstamo participativo que el Cádiz mantenía frente a Sport City en acciones de Nomadar durante el proceso de reorganización corporativa previo a su llegada al mercado estadounidense.

Según distintas fuentes, el club habría sustituido un derecho de cobro frente a una sociedad vinculada por participaciones en la empresa tecnológica que terminó cotizando en el Nasdaq. Este tipo de operaciones es relativamente frecuente en proyectos empresariales en fase de expansión, pero la complejidad del proceso ha generado debate entre analistas sobre la valoración de los activos intercambiados.

A ello se suma el hecho de que la salida a bolsa de Nomadar se realizó mediante una cotización directa, un formato distinto a la OPV tradicional en el que la compañía no capta capital nuevo en el debut bursátil. En este caso, se sabía quiénes compraban las acciones, no se realizaba una colocación a mercado al uso.

Tras su estreno, la acción registró una fuerte volatilidad en el mercado estadounidense, con subidas iniciales seguidas de correcciones significativas, algo habitual en empresas jóvenes o con modelos de negocio aún en desarrollo.

JP Financial y el aviso del supervisor

La presencia de JP Financial en el ecosistema que rodea al proyecto ha ganado protagonismo tras el cambio de nombre del estadio del Cádiz y su participación en la promoción de distintos productos financieros.

Las sociedades citadas en la advertencia están ligadas al empresario Pablo Caramés Rey y han difundido el proyecto entre inversores a través de redes sociales, eventos y foros financieros, no estando habilitados para ellos. La CNMV insiste en que este tipo de advertencias no implica necesariamente la existencia de irregularidades penales, pero sí busca alertar a los inversores sobre ofertas de inversión realizadas por entidades que no están supervisadas por el organismo.

En este contexto, la compleja relación empresarial entre el Cádiz CF, Sportech City, Nomadar ha cobrado una nueva dimensión, por la relación que JP Financial parece tener tanto en la salida a bolsa como en la posterior financiación del Cádiz, hasta el punto de poner su nombre al estadio.